監委調查 屏東縣近半民眾無自來水可用

（中央社記者王承中台北18日電）監察委員楊美鈴、蔡培村、章仁香調查發現，截至107年底，屏東縣的自來水普及率僅有52.7%，全縣82萬人口，只有43萬人有自來水可用，其中屏東縣九如鄉全鄉都未使用自來水。

楊美鈴、蔡培村、章仁香針對審計部106年度中央政府總決算審核報告，經濟部水利署辦理無自來水地區供水改善計畫，有受補助用戶實際用水度數偏低、自來水延管工程完工率及接管率欠佳等情形進行調查。

監委調查發現，截至107年底，屏東縣82萬5406人中，有自來水可用的只有43萬4971人，自來水供水普及率僅有52.7%，雖然已比97年的45.13%有所提升，但仍居全國最低，距離供水普及率次低的南投縣（80.4%）差距仍高達27%。

監委指出，其中屏東縣九如鄉竟然全鄉都未使用自來水，另外潮州鎮、內埔鄉、萬巒鄉、麟洛鄉、鹽埔鄉、竹田鄉及里港鄉等鄉鎮，自來水的供水率連5%都不到。經濟部水利署及自來水公司應予以關注，提升自來水供水普及率，提供當地居民符合飲用水標準的水源。

另外，監委也表示，根據飲用水水源水質標準規定，地面水體或地下水作為公共給水、包裝水、盛裝水等供大眾使用的水源，其大腸桿菌群密度應為6MPN。

監委指出，107年度檢測屏東縣車城鄉溫泉村簡易自來水系統、新埤鄉獅頭社區簡易自來水系統、車城鄉南勢湖內埔社區簡易自來水系統的大腸桿菌群密度分別為580、380、210MPN，超出標準6MPN甚多。

監委表示，水利署及自來水公司針對簡易自來水系統、地下水水源系統及各地加水站等非使用自來水的地區，為維護國民健康及確保飲用水水質符合標準，應研議管理規範，督促地方政府定期或不定期執行水質檢驗，以符實際需求。（編輯：張均懋）1080718