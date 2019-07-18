韓國瑜：核四重啟與否要由全民決定

（中央社記者王承中台北18日電）高雄市長韓國瑜今天針對核四議題表示，核四重啟與否，要由全民決定，而不是由政黨、政治人物決定。他認為在「絕對安全、人民同意」的前提下，核四應該要重啟。

韓國瑜在贏得國民黨總統初選後，將成為國民黨提名的總統參選人。針對核四議題，韓國瑜日前在國政願景發表會時主張在安全無虞、人民同意的前提下要重啟核四。根據聯合報16日報導指出，針對重啟核四，台電表示，目前依據各面向客觀評估，「重啟核四，天方夜譚」，明年底前全數移出核四燃料棒的計畫不變。

前行政院長張善政今天晚上在臉書上直播談論核四議題，特地與韓國瑜連線，請韓國瑜說明對核四議題的看法。

韓國瑜表示，能源政策大家都很關切，他認為在「絕對安全、人民同意」的前提下，核四應該要重啟，而核四重啟與否，要由全民決定，不是由政黨、政治人物決定，這是他一貫的堅持。

韓國瑜指出，現在偏差的能源政策必須要調整，他提出在2035年，把石油、煤、天然氣等化石能源的發電降到50%，另外50%倡導乾淨的能源，這是比較前瞻性的構思。

韓國瑜表示，這中間的空窗期，很多民眾心中都有疑問，「為什麼新車不用，要用舊車」，也就是核一、二、三廠繼續使用，卻封存核四廠，這讓很多人不能理解。

立法院於105年7月決議核四封存計畫不可再編列封存預算，並啟動研擬廢止計畫；107年1月決議109年底前全數移出核四燃料棒。（編輯：李信寬）1080718