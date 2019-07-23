爭取參與國際組織 外交部：相信會有正面發展

聯合國、國際民航組織等國際組織的大會9月起將陸續登場。外交部國組司司長陳龍錦23日表示，今年推案，相信會有正面發展。中央社記者侯姿瑩攝 108年7月23日

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）聯合國、國際民航組織等國際組織大會9月起將陸續登場。對於台灣爭取參與這些國際組織的做法，外交部今天表示，正規劃並與其他國家諮商；今年推案，「相信會有正面的發展」。

外交部國際組織司司長陳龍錦今天在外交部例行新聞說明會表示，聯合國大會將於9月17日登場，接下來國際民航組織（ICAO）大會將於9月24日至10月4日舉行。另外，國際刑警組織（INTERPOL）大會將於10月中旬登場，亞太經濟合作經濟領袖會議將於11月舉行。

ICAO、INTERPOL等都是台灣積極爭取參與的國際組織。

對於今年推案的做法，陳龍錦回應媒體詢問時表示，6月到8月是內部準備的階段，包括外交部部內的規劃，跨部會的協調，以及與友邦和理念相近國家的諮商等；預計8月下旬對外說明今年推案的做法。

他說，到目前為止，有很多正面的訊息；今年的推案，「相信會有正面的發展」。記者問及可能的進展，他表示，留待之後再說明。

此外，世界衛生組織（WHO）上週宣布，剛果伊波拉病毒感染疫情為國際關注公共衛生緊急事件（Public Health Emergency of International Concern）。外交部當時表示，台灣有意願、能力貢獻國際防疫；至於是否再度捐款世衛，外交部說，若能以適當方式處理，願意考慮。

對此，陳龍錦重申，外交部會與WHO秘書處保持聯繫，只要WHO可以用能彰顯台灣貢獻的方式，台灣非常樂意參與國際防疫的合作。

對於協助防治伊波拉疫情的做法，他指出，目前仍在內部研議中；同時，對外釋放合作的善意，只要有需要，台灣非常樂意參與並貢獻國際防疫的合作。至於實現善意的具體細節，他說，後續還需跟相關各方討論。（編輯：郭萍英）1080723