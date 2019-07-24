國民黨再提葉壽山等3席立委 提名進度逾8成

（中央社記者余祥台北24日電）國民黨中常會今天通過第10屆立委選舉第10梯次3個選區提名案，包括台中市第7選區徵召莊子富、台南市第5選區徵召蔡淑惠、屏東縣第1選區提名葉壽山，分別將對戰民進黨立委何欣純、林俊憲、鍾佳濱。

國民黨完成提名64個立委選區、66人，佔區域及原住民立委75個選區的85.33%，並佔應選總額79名的83.54%。

中常會今天也通過，因應7月28日全國代表大會將舉行總統及立委聯合造勢，為展現團結勝選氣勢，在全代會召開前完成的提名選區名單，將授權中央提名審核委員會先行核定，並提下次中常會追認。

此外，中常會也通過國民黨現階段政治任務案草案，定調為「革新團結，重返執政」，將在全代會正式通過。國民黨發言人歐陽龍會後轉述指出，主要是國民黨將全力輔選提名人贏得第15任總統、副總統選舉，重返執政；也將全力輔選立委提名人，贏得立法院過半席次，主導立法。

政治任務草案也提到，總統立委將採聯合競選，所有競選、輔選、助選團都應以團隊合作精神，以聯合看板、聯合競選總部、聯合造勢、聯合文宣、聯合後援會等方式，相互拉抬。

草案也指出，針對人民關切的各項議題，應設計簡潔、明確、直指人心的口語文宣，勿流於空泛口號，以爭取中間選民、青年及網路族群的認同，也要活絡各級組織動員工作，期盼轉化反對國民黨選民的態度。

至於近日國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，歐陽龍表示，在中常會中也有熱烈討論，國民黨盼民進黨政府應該徹查，並清楚向全民交代事情始末，讓國人了解真相，畢竟國安局執掌國家安全，如果連國安局都違法亂紀，國家成何體統。（編輯：鄭雪文）1080724