美艦通過台灣海峽 學者：對應中國行動而來

（中央社記者游凱翔台北25日電）美國軍艦今天通過台灣海峽，戰略學者林穎佑表示，適逢中國國防白皮書發表，美國此舉「對應中國行動而來」，但美艦通過台灣並非破例，而是運用前例來反應時事，對美國、中國而言不會過於劇烈。

中國國務院24日發表「新時代的中國國防」白皮書，內文批評台灣「挾洋自重」，重申不放棄以武力實現台海兩岸統一，並聲稱武力威脅「針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動」。

國防部上午發布新聞稿表示，美軍一艘安提坦號（USS Antietam，CG-54）作戰艦今天自台灣西南海域由南向北航經台灣海峽。根據國防部公開資料，這是美艦今年以來第6度、去年7月以來第9度通過台灣海峽。

國立中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑接受中央社訪問時認為，此次值得注意的是，6月美國有許多外交事務的活動，如香格里拉對話6月在新加坡舉辦、美國總統川普與北韓領導人金正恩「川金會」也在亞洲舉行，美國不想讓外交政策出現變數，因此根據國防部的資訊，美艦6月未通過台灣。

林穎佑表示，適逢中國國防白皮書昨天發表，且過去白皮書提到台灣的內容大概只有100多字，但此次卻有近400字，顯示中國對台的針對性，因此美國派遣軍艦通過台灣海峽的舉動，明顯是「對應中國行動而來」。

但林穎佑也說，由於美國軍艦通過台灣並非破例，而是運用前例來反應時事，對美國、中國而言不會過於劇烈。

海軍官校軍事學科部前教官、新江艦前艦長呂禮詩接受中央社訪問時認為，相較於歷次的「雙艦通過」，此次特殊處在於「單艦通過」，由於適逢南海議題、北韓試射飛彈、中國國防白皮書發布緣故，可能顯示美軍第七艦隊在印太區域的兵力吃緊。

呂禮詩提到，美國將軍艦通過台灣海峽視為「過境通行」，但中國視美艦通過台海為「抵近偵察」，在定義不同的情況下，美艦單艦通過的風險、壓力就會提升。

呂禮詩也說，根據公開資訊，美國軍艦6月並未通過台灣海峽，但當時加拿大軍艦「哈利法克斯級巡防艦里賈納號（HMCS Regina）」通過台灣海峽，美國可能會將友好國家船艦通過台海的次數計入，未來值得觀察。（編輯：黃國倫）1080725