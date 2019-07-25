美軍艦再通過台海 外交部：國際水域自由航行

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）在中國政府再度揚言不放棄以武力對付台灣後，傳出美軍一艘作戰艦航經台灣海峽。外交部今天表示，台灣海峽是國際水域，美方依國際法在國際水域自由航行，國防部全程密切掌握。

中國國務院24日發表「新時代的中國國防」白皮書，內文批評台灣「挾洋自重」，重申不放棄以武力實現台海兩岸統一，並聲稱武力威脅「針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動」。

對於美艦再度航經台海，外交部副發言人歐江安今天在外交部例行新聞說明會回應媒體詢問時表示，外交部重申，台灣海峽是國際水域，美方依國際法在國際水域自由航行；國防部全程密切掌握，期間並無異狀。

國防部稍早發布新聞稿表示，美軍一艘作戰艦自台灣西南海域由南向北航經台灣海峽；美艦經台灣海峽為自由航行，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握台灣周邊海、空域動態，期間並無異狀，請國人放心。據了解，此艘作戰艦為安提坦號（USS Antietam，CG-54）。

根據國防部已公開的資料，這是美艦今年以來第6度、去年7月以來第9度通過台灣海峽。（編輯：林興盟）1080725