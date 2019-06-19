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美法加軍艦通過台海
路透社報導，美國官員透露，法國巡防艦葡月號4月6日通過台灣海峽，美國其他盟邦或許會考慮跟進。歐洲國家艦艇航行到這個海域非常罕見，此舉可能受到美國歡迎，但料將導致與中國的關係緊張。
美法加軍艦通過台海
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美法加軍艦通過台海1/14

加拿大巡防艦航經台灣海峽 國防部：自由航行

最新更新：2019/06/19 18:55
加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦里賈納號（圖）18日清晨航經台灣海峽；國防部19日表示此為自由航行，國軍依規定監偵掌握，期間無異狀。（圖取自維基共享資源網頁，版權屬公有領域）
加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦里賈納號（圖）18日清晨航經台灣海峽；國防部19日表示此為自由航行，國軍依規定監偵掌握，期間無異狀。（圖取自維基共享資源網頁，版權屬公有領域）

（中央社記者游凱翔台北19日電）「Marine Traffic」網站顯示，加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦里賈納號，昨天清晨航經台灣海峽；國防部今天回應，此為自由航行，國軍依規定監偵掌握，期間無異狀國人可放心。

Marine Traffic圖資顯示，里賈納號（HMCS Regina ，FFH-334）現蹤時間為清晨4時37分於苗栗外海、上午8時3分於桃園外海。

根據國防部公開資訊，這也是加拿大皇家海軍首次通過台灣海峽；另外，昨天航行期間，里賈納號也開啟船舶自動辨識系統（Automatic Identification System, AIS），讓一般民眾可在Marine Traffic上看見航行軌跡。

國防部晚間發布新聞稿表示，加拿大籍軍艦航經台灣海峽為自由航行，國軍依規定運用聯合情監偵，全程嚴密掌握台灣周邊海、空域動態，維護區域和平與穩定，期間並無異狀，請國人放心。

美國派遣軍艦通過台海包括，去年7月7日（馬斯廷號驅逐艦DDG-89、班福特號驅逐艦DDG-65）、10月22日（柯蒂斯．魏柏號驅逐艦DDG-54、安提坦號巡洋艦CG-54）、11月28日（斯多克代爾號驅逐艦 DDG-106、佩科斯號補給艦T-OA-197）。

今年則有1月24日（麥克坎貝爾號驅逐艦DDG-85、華特狄爾號載油艦T-AO-193）、2月24日（史塔森號驅逐艦DDG-63、查維斯號後勤彈藥補給艦T-AKE 14）及3月24日（柯蒂斯魏柏號驅逐艦、海岸防衛隊的伯索夫號）、4月28日（勞倫斯號DDG110、史塔森號DDG-63）、5月22日（普瑞布爾號驅逐艦DDG-88、狄爾號補給艦T-AO-193）。

而在4月6日時，則有法國巡防艦葡月號（Vendemiaire）通過台灣海峽；昨天清晨，加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦里賈納號（HMCS Regina）通過台灣海峽。（編輯：林興盟）1080619

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