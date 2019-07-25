邱顯智：民眾思維改變 對第三勢力發展樂觀

（中央社記者陳俊華台北25日電）時代力量黨主席邱顯智今天說，過去政治制度侷限小黨發展，都面臨泡沫化；但從威權體制到兩黨政治後，走向多元民主，他對於台灣第三勢力的發展是樂觀的，主要是人的思維改變。

邱顯智下午接受廣播節目「POP大國民」主持人蔡詩萍專訪。蔡詩萍問，時力在全台的政黨支持度有多高，邱顯智說，15%上下，但民調起起伏伏，還是要非常努力，說實在也不知道票在哪、支持者在哪，而這些民調也是參考其他政黨、機構做的，「我們沒什麼錢可以做民調」。

邱顯智說，過去的政治制度侷限小黨發展，很多小黨都面臨泡沫化，但時代真的在改變，人的思維跟過去的想像會不一樣。現在台灣主要兩大政黨，社會性是非常缺乏的，例如台灣的社會住宅才剛開始發展，居住正義是年輕人很大痛處，如果真的去關注這些年輕人的痛，會有很大的市場。

邱顯智表示，台灣過去只有一黨獨大，後來變成兩大黨，現在加上時代力量、社民黨、台灣基進等，有第三勢力的存在，大家有多元民主的思考，很多議題像是婚姻平權、勞動權利等，從威權體制到兩黨政治後，走向多元民主，對台灣第三勢力的發展，基本上是樂觀的，主要是人的思維改變。

他也說，這次選舉的局勢對時代力量確實是嚴峻挑戰，單一選區兩票制看起來對小黨不利，但他基本上「不認為有這麼悲觀」，在歐洲很多民主國家，也漸漸有新興黨派，連韓國都有像時代力量這樣的政黨，在國會也有5席，擴張非常快。

邱顯智表示，時力是獨立的政黨，政治光譜上，主權部分跟民進黨比較相近，「但社會性部分恐怕有一些差距」，時力希望堅守司法改革、居住正義、勞動權益等，這是傳統政黨比較忽視的部分；總統選舉部分，決策會之後再討論，若決議不自提總統候選人的話，當然會支持價值理念相同的候選人。（編輯：蘇志宗）1080725