P-3C反潛機機件過熱亮燈 空軍：人機均安

（中央社記者游凱翔台北25日電）空軍司令部今天晚間發布新聞稿表示，隸屬屏東基地一架P-3C反潛機（機號3310），上午7時54分執行例行訓練，下午1時57分落地後機件過熱警告燈亮起，緊急疏散機組員後，人機均安。

空軍司令部指出，後續將由專案小組調查事件發生原因。

台灣一共向美國採購12架P-3C反潛機，已全數交機並完成訓練，於民國106年12月1日在屏東基地舉行成軍典禮；同時國軍原有的S-2T反潛機因機齡已超過40年，軍方評估後決定除役。

空軍表示，P-3C屬長程反潛巡邏機，除對海面上船艦的監控外，也針對海中的潛艦進行偵測，機上配備精準武器，包括空射型魚叉反艦飛彈、紅外線導引的小牛飛彈，使P-3C擁有對海、對地的攻擊能力；P-3C可攜帶的武器還有MK-46型空射型魚雷、水雷及深水炸彈等。

P-3C具備全天候的反潛作戰能力，作戰半徑達到500海里，留空時間12小時以上，可以進行大區域、長時間的反潛巡邏、監控和制壓。由於具備紅外線偵測系統和空用照相等設備，參與搜尋失聯的幻象飛官何子雨任務中，空軍也派出P-3C協助搜救任務。（編輯：李信寬）1080725