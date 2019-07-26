是否邀達賴訪台 羅文嘉：已建立溝通管道

（中央社記者顧荃台北26日電）民進黨秘書長羅文嘉日前赴印度拜會達賴喇嘛暨西藏流亡政府，對於是否邀請達賴喇嘛訪台，羅文嘉說，已跟達賴的辦公室建立管道，若達賴願意來台，可以進行更周延的規劃跟安排。

民進黨上午舉行記者會，羅文嘉表示，在會面時，達賴喇嘛主動提到，第一次來台是1997年，現在年紀大了，不適合長程飛行。他說，達賴是否來台有很多細節要規劃討論，這次跟達賴辦公室與西藏流亡政府建立直接的聯繫管道，如果達賴願意來台灣，就可進行更周延的安排。

羅文嘉表示，媒體問他有沒有邀請達賴訪台，他沒有明確的說有或沒有，因為聊天的時候大家都有表達想法。達賴說很喜歡台灣，他說台灣很多人想念達賴；達賴說不適合飛太遠，他也跟達賴的辦公室說，很多細節可以再討論。達賴並幽默表示，「我們兩邊都面臨很嚴格的上師，對我們指指點點」，達賴不要給台灣太多困擾，但至少管道建立起來，這是好的開始。

羅文嘉說，他這次拜訪不是代表政府或總統蔡英文，而是代表民進黨，民進黨一向歡迎爭取民主自由的人來到台灣，這個立場沒有變過，2011年西藏流亡政府第一次選出民選總理，民進黨當時也發布新聞，歡迎總理來台。

羅文嘉日前前往西藏流亡政府所在地印度達蘭薩拉，19日拜會達賴喇嘛，羅文嘉說，這是民進黨第一次以政黨的身分，跟西藏流亡政府的總理（司政）洛桑森格（Lobsang Sangay）、議長、議員，以及達賴喇嘛等人正式會面，討論台藏雙方民主經驗與人權議題等。

羅文嘉指出，西藏流亡政府自1960年起即選出民選議會，更於2011年起，達賴喇嘛退出政府運作後，首次直選民選總理。達賴喇嘛為長期以來政教合一的制度劃下句點，這是400年來的突破，顯見達賴喇嘛的智慧及對民主價值的堅持。

羅文嘉說，台灣與西藏雙方擁有相同的價值，也面臨相同的威脅，所以要更緊密的合作。從歷史經驗來看，1951年西藏與中共簽訂「十七條和平協定」，1959年解放軍卻進入西藏屠殺平民、燒毀寺廟，達賴喇嘛被迫帶著藏人逃亡到印度邊境，最後落腳達蘭薩拉。羅文嘉支持藏人堅持民主價值，並呼籲台灣不可重演「和平協議」。

民進黨發言人李問表示，中國共產黨的承諾無法讓人信任，西藏的和平協議沒有帶來「和平」，香港的一國兩制也逐漸成為「一國一制」，而新疆的維吾爾自治區更是缺乏「自治」。未來民進黨也將持續討論香港、西藏、新疆、及中國人權等議題，聲援與台灣面臨共同挑戰的國際友人，也讓更多台灣民眾以客觀全面的角度，認識中國共產黨統治下的政治體制。（編輯：趙蔚蘭）1080726