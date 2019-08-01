評估與台邦交 外交部：索國是否派團來台仍未定

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）索羅門群島日前組成專案小組，評估外交轉向的優缺點。外交部今天表示，專案小組預計近期訪問巴布亞紐幾內亞，再轉往中國大陸；索國目前還沒決定是否派團來台，也在討論是否另派小組來台。

索羅門群島是台灣太平洋友邦之一；中國近來頻喊話，要索羅門外交轉向。索國當地媒體島嶼太陽報日前報導，為評估外交轉向的優缺點，索國政府組成專案小組，已訪問萬那杜、斐濟、薩摩亞獨立國（Samoa）、東加等與中國有邦交的國家，也將訪問巴布亞紐幾內亞；專案小組預計8月訪問中國，並規劃訪問台北。

對此，外交部亞東太平洋司司長葛葆萱今天在外交部例行新聞說明會表示，索羅門組成的專案小組6月25日開始訪問周邊4個太平洋國家，預計最近會到巴紐訪問，很可能接著轉往中國大陸。至於是否會到台灣，目前外交部還沒有確定的訊息；台索雙方對此保持聯繫。

葛葆萱指出，索方目前還沒決定是否派團來台；另外，是否會派同一個小組來台，或是派另一個小組來台，索國內部還在討論。

南太友邦索羅門群島4月組成新政府，台索邦交狀況再度引發關注。

外交部本週稍早重申，台灣跟索羅門邦交「基本面穩固」，各項合作計畫推動順利。知情官員也說，台索邦交沒有立即的危險。（編輯：蘇志宗）1080801