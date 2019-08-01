組黨被曝柯文哲稱政府紀律爛 徐國勇力挺下屬

（中央社記者王承中台北1日電）內政部長徐國勇今天針對台北市長柯文哲因組黨被曝稱國家政府紀律太爛表示，政黨召開創黨成立大會是公開事項，會議通知並非機密公文，內政部經媒體詢問，須據實回答，無關公務員紀律。

昨天傳出柯文哲擬組黨的消息，內政部當晚證實有收到「台灣民眾黨」開籌備大會的公文。柯文哲今天對於組黨的消息曝光表示不滿，稱「國家政府紀律太爛」。

徐國勇下午在臉書發文表示，政黨召開創黨成立大會是公開事項，會議通知並非機密公文。內政部的立場，有就有、沒有就沒有，召開創黨大會無從秘密，更無關乎公務員的紀律。

徐國勇指出，媒體自昨天上午即向柯文哲詢問是否組黨，柯文哲當時含糊回應、並未正面回答，所以媒體後續一直在追，也一直向有關機關查詢。內政部大約於昨天下午1時30分至下午2時間收到「台灣民眾黨」召開成立籌備大會通知的傳真資料，隨即有媒體主動向內政部詢問是否收到柯文哲的組黨申請。

徐國勇指出，內政部經媒體詢問，當然必須依據事實回答，因為籌組政黨包含創黨成立大會是公開資訊，並不是秘密，籌組政黨、參與選舉在民主國家必然是公開透明的。（編輯：李信寬）1080801