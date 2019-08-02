韓國瑜3日啟動下鄉之旅 桃園參香祈福不造勢

（中央社記者余祥台北2日電）國民黨總統參選人韓國瑜明天啟動首站下鄉之旅，將至桃園9個廟宇參香祈福，最後一站在興仁公園舉辦相見歡活動。韓國瑜陣營表示，未來會走訪每一個縣市，暫時不舉辦大型造勢。

韓國瑜在國民黨全代會後正式被提名為國民黨總統參選人，韓國瑜日前定調，平日忙市政、假日拼選舉和國政，明天首站下鄉之旅直搗民進黨執政的桃園市。

根據行程規劃，韓國瑜在桃園的行程一共有10站，從早上10時35分開始一路參拜9間廟宇，直至晚間19時相見歡活動結束。

下鄉之旅首站選擇桃園，韓國瑜陣營說，國民黨總統初選期間原訂在桃園也要舉行一場造勢，但後來時間真的配合不上而未舉行，桃園地方一直熱情邀約，因此韓國瑜選後到桃園走一走，把過去遺漏、沒有走過的地方補回來。

韓國瑜陣營表示，下鄉之旅定調將走訪基層不辦造勢，是基於韓國瑜以高雄市政為重，要時時戒備，若有緊急情況，可能會臨時缺席，尤其接下來是颱風季，登革熱也尚未緩解，暫時不適合舉辦大型造勢。

韓陣營說，韓國瑜也不希望過度動員支持者，造成大家的困擾，畢竟離選舉還有一段時間，就由韓國瑜跑點，民眾就近支持即可。

韓陣營說，韓國瑜承諾未來每一個縣市都會到，不過下一站是哪裡，目前還沒有定案。

韓國瑜明天上午將參拜龜山壽山巖、桃園景福宮、桃園慈護宮、中壢仁海宮，中午時間將在范姜古厝用餐；下午繼續走訪大園仁壽宮、楊梅三元宮、平鎮義民廟、龍潭龍元宮、八德龍山寺。

最後一站則在興仁公園與民眾相見歡，地方人士指出，興仁公園僅是小型社區公園，規劃擺放2000多張椅子，原本的設定只是相見歡活動，並非大型造勢，只有舞台車，沒有大進場，不過，因地方鄉親很熱情，預估現場人數會破萬。（編輯：鄭雪文）1080802