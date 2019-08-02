總統：中國軍事從台海到太平洋 各國須共同面對

總統蔡英文日前接受「日本放送協會」（NHK）專訪表示，這段時間以來，中國在台海的軍事與規模都有增加，但已經超越傳統上只在台海，而是走到太平洋。這也顯現中國的企圖心不是只有在台海，而是在整個區域。（中央社檔案照片）

（中央社台北2日電）總統蔡英文接受日媒專訪表示，中國在台海軍事與規模都有增加，且已超越台海走到太平洋，顯見中國的企圖心在整個區域，區域中所有國家，尤其是民主國家，都要以共同面對的心態來看待。

蔡總統日前接受「日本放送協會」（NHK）專訪，針對兩岸關係、香港「反送中」、台美及台日關係等議題發表看法。

蔡總統被問到，從中國國家主席習近平今年1月演講後，就有各種不同的動作，例如以台灣海峽為中心，進行軍事活動，您感受到軍事方面的壓力嗎？最近是否有更強烈的狀況呢？

蔡總統表示，這段時間以來，中國在台海的軍事與規模都有增加，但已經超越傳統上只在台海，而是走到太平洋。這也顯現中國的企圖心不是只有在台海，而是在整個區域。區域中所有國家，尤其是民主國家，在面對這種情勢時，應該是以一種共同面對的心態來看這個區域的軍事發展。

蔡總統進一步指出，中國的這種企圖心，還有中國在軍事活動的增加，台灣有必要強化自我防衛能力。所以她上任以來，對於台灣的國防自主、軍事能力的強化，還有軍事人員的訓練，以及軍事裝備的精進等，採取了很多優先政策，用以支持強化國家的防衛能力。

此外，蔡總統也說，依照「台灣關係法」，美國要提供台灣自我防衛的能量，在中國對於區域的軍事企圖越來越強烈情況下，台灣防衛的壓力也會越來越大，台灣的需求當然也會越來越大。

蔡總統強調，這麼多年來，台灣從外部去購買軍事裝備與武器，都受到中國打壓，美國是台灣可以購買軍事武器的一個主要來源。美國各界對台灣的情勢也都很理解，也知道台灣需求。近來台灣要求要購買一些軍備的武器，台灣也非常感謝川普政府能夠在最近宣布一些出售武器的決定，這都是本諸於強化台灣自我防衛能量的用意，也是「台灣關係法」所規定的。

不過，川普政府同意賣武器給台灣，引起中國強烈抗議，蔡總統說，美國根據「台灣關係法」協助台灣防衛，也是美國政府對台灣提供援助或者軍售最重要的法律根據，美國協助的是台灣自我防衛的力量，也是現狀的一部分，她相信維持現狀這件事情，不僅是維持台灣和平穩定最好的方程式，也是維持區域穩定最好的方程式，她希望中國可以認知到這一點。

訪問中也問到，川普政府採取的許多措施是依據台灣關係法，但目前美中貿易戰正如火如荼地展開，川普政府會否一直堅持台灣關係法或者會修正？

蔡總統說，美中貿易衝突當然會影響區域關係，但必須注意到一件事，在美國，不論是行政、立法或者是在地方政府層次，對台灣支持的共識程度非常高，或許美國的行政部門在某個時間點、在某個事件，有一個比較有彈性的處理，但是整個對台灣的支持是不會改變。

蔡總統強調，整個局勢都在變動當中，每一個國家都面臨來自內外不同的挑戰，在每一個國家都面臨內外挑戰的時候，維持區域的和平穩定其實是最重要的，這是大家共同都要有的一個責任感。

台灣在過去的這段時間，一直是很負責任的維持這個現狀。對於區域的和平穩定，都採取一個貢獻者的姿態。所以對於中國跟兩岸關係的處理，這段時間以來，台灣採取的是不挑釁、不激化的維持現狀原則，也希望中國在它面臨內外挑戰之餘，也能夠認知到它對於區域和平穩定的責任。

對於中國的軍事白皮書發表，一方面台灣認知到中國軍事的強化持續地在進行當中，對於周邊的國家，對於整個區域來講也越來越形同是一種危險。在這種情況下，台灣必須強化自身的自衛能力，也需要跟周邊的國家保持一個溝通狀態，因為畢竟中國軍事的強化跟它的企圖心，影響的是周邊的國家，影響的是整個區域，所以周邊的國家跟區域內的國家，也必須共同的來面對這個問題。

當被問到中國對台灣孤立造成邦交國減少，蔡總統說，這是台灣每一天都要面臨的挑戰，確實是很大的壓力，但當台灣邦交國在流失的時候，對國際穩定跟區域的穩定也並不是一件好事；因此在過去一段時間，台灣得到很多國家的幫忙，換句話說，維持這些外交關係，不僅台灣自己在努力，也得到很多朋友幫忙。

蔡總統強調，台灣位處於第一島鏈，在整個區域戰略上，是一個非常重要的存在，台灣的存在對這個區域的自由民主發展相當關鍵。如果今天台灣因為中國的擴張，而喪失掉它的自主、喪失掉它的主權，這個區域很多國家都會感到不安。

此外，蔡總統表示，這幾年來，也發現假訊息一直造成台灣社會的紛擾，甚至在選舉的時候產生一些影響。她相信這些都不會是只有台灣社會要面臨的問題，其實很多的民主國家都面臨同樣問題，也就是來自不同的集權國家，它在滲透民主國家的時候，有一很重要的方式，就是錯假訊息。散播這些假訊息或錯誤的訊息，造成在判斷上發生錯誤，或者是認知上發生錯誤，讓行使自由民主的權利，也受到傷害。1080802