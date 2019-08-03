傳郭王會面 藍委憂慮籲國民黨加速整合

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）媒體報導，前鴻海董事長郭台銘、前立法院長王金平預計今天會面。國民黨籍立委坦言有些擔憂，但相信他們最後還是會整合在國民黨重新執政目標下；並強調國民黨應加速整合工作。

國民黨立法院黨團今天召開「國安局重手究責私菸案謎團未解」記者會。對於傳出郭台銘、王金平將會面，國民黨團總召曾銘宗會後受訪表示，所有的國民黨重量級長輩都傾全力，希望把郭、王留在國民黨，團結一起打贏2020總統大選。

他說，國民黨團非常在乎郭、王的動向，會給國民黨壓力，因此，國民黨需要加速整合，盡一切辦法把他們留在國民黨裡面。

國民黨總統參選人韓國瑜今天啟動下鄉之旅，首站選在桃園。不過，黨內整合問題尚未解決，王金平表態拒絕當副手，且參選到底，郭台銘則自初選落敗以來尚未表態支持韓國瑜。

媒體問及，郭、王兩人在國民黨初選過程都感到不愉快，曾銘宗回應表示，雖然不愉快，但初選是公開透明。他呼籲郭、王留在國民黨，很多事情可以談。

對於台北市長柯文哲將成立台灣民眾黨，是否是為了郭台銘，曾銘宗表示，郭台銘在意的是如何為中華民國做更大的貢獻；只要把過去不愉快的事情好好溝通，郭台銘會留在國民黨陣營。

曾銘宗說，柯文哲在搞破壞、搞分化。柯文哲成立政黨是希望擴大政治影響力，取得立法院的席次；他並預估，柯文哲會出來選總統，希望把郭台銘拉過去，讓他的影響力極大化。

曾銘宗表示，就他的了解，「郭董事長還沒決定他會參選」。

國民黨團副書記長林奕華表示，整合是國民黨的首要要務；國民黨內主要人員還沒跟郭台銘連上線，這部分，「我們的確有些擔憂」。不過，她相信，以王金平、郭台銘的智慧跟歷練，應該最後還是會整合在同樣的目標之下，也就是如何讓國民黨重新執政。

對於郭王會，林奕華坦言，會有些擔心，但也相信他們經過深思熟慮後，為了中華民國，最後應該會整合在一起。很多整合的動作需要不斷進行，不一定一次就可談好；以王金平對國民黨的感情，還有郭台銘對中華民國的熱愛，在此前提下，相信最後會整合在一起。

林奕華說，國民黨的基層支持者也感到焦慮，為什麼國民黨初選到現在，還沒做好整合。她呼籲韓國瑜或是國民黨大老，現在一定要把整合當作最重要的事情，要趕快努力。

對於郭、柯、王的合作，她表示，對藍綠來說，這會為選戰投下很大的變數；不期待看到這樣的狀況。（編輯：郭萍英）1080803