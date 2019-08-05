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首頁 / 政治

力挺韓國瑜 軍系社團籲放下恩怨團結一致

最新更新：2019/08/05 14:52

（中央社記者王承中台北5日電）中華民國退伍軍人協會、八百壯士捍衛中華協會等六個軍系社團及退伍軍人今天發布共同聲明表示，明年總統及立委選舉，全力支持高雄市長韓國瑜，務必放下是非恩怨，團結一致。

中華民國退伍軍人協會、中央軍事院校校友總會、八百壯士捍衛中華協會及國民黨黃復興黨部等軍系社團，以及退役陸軍上將陳鎮湘、退役海軍上將費鴻波、退役空軍上將嚴明等退伍軍人代表，今天發表共同聲明指出，全力投票支持國民黨提名的總統及立委參選人。

共同聲明指出，民進黨全面執政三年多來，政府失能、社會失序、國會失職、經濟失調、世代失落，人民祈求撥亂反正的聲浪，如排山倒海。去年九合一地方選舉的結果，已經證實「討厭民進黨」就是全民的共識。

聲明指出，民進黨不僅不知悔改，反而更加的挑撥兩岸、強力去中，明年總統及立委大選，如果再讓民進黨獲勝，等於讓民進黨重新獲得人民的背書，可以肯定的說，整個國家社會都將走向敗亡，中華民國也不復存在，現在正處於生死存亡的關鍵時刻，只有精誠團結，奮力一戰，才能讓民進黨徹底下台。

聲明指出，中華民國退伍軍人協會、中央軍事院校校友總會、八百壯士捍衛中華協會及國民黨黃復興黨部等六個社團暨各軍種退伍軍人代表共同聲明，明年總統及立委大選，全力支持國民黨提名的總統參選人韓國瑜及國民黨提名的立委參選人，只有「總統勝選，國會過半」才能藍天再現，順利施政。

聲明指出，六大社團成員暨退伍袍澤，務必放下一切是非恩怨，團結一致，並整合一切可用戰力，投出票來，才能贏得勝利。（編輯：楊凱翔）1080805

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