台民黨創黨 時力拋4大提問要柯文哲具體回應

（中央社記者王揚宇台北6日電）由台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨，今天將召開創黨大會；時代力量今天拋出如何解決高房價、關懷弱勢等4大提問，要求柯文哲和台民黨做出具體回應。

時代力量今天在臉書粉絲專頁發文表示，在柯文哲及台灣民眾黨未針對時力的提問做出具體回應前，時代力量無法認同台灣民眾黨所勾勒的願景，有任何實現的可能。

時代力量指出，對於台灣民眾黨主張，「台灣政治在民進黨與國民黨之外，有個選擇機會」感到詫異。因此，時力想檢視台灣民眾黨所勾勒的願景，並以柯文哲和友黨人士的實際言行來進行驗證，開啟對話，提升公共討論品質。

時代力量所提的第1個問題，就是關於如何解決民生首惡的高房價問題；時力主張，必須透過房市交易透明、興建社會住宅等政策來實現居住正義。

時代力量指出，台北市房價問題連年全國第一的情況下，柯文哲第2任的公宅興建目標卻從3萬戶下修到1807戶，請問台灣民眾黨如何看待；請問柯文哲，為讓房市更透明，是否支持「實價登錄2.0」；另外，台灣民眾黨是否支持課徵「囤房稅」。

關於追求法治，遏止官商勾結及拒絕不當關說部分，時代力量推動吹哨者保護法、妨礙司法公正罪，杜絕司法關說。

時力表示，樂見更多政黨加入揭弊的行列，揭弊必須堅守是非立場，有一分證據說一分話，以避免公信力受傷、模糊案情焦點。

關於第3個提問，時代力量以大巨蛋都審卻缺模擬專家問題，來詢問柯文哲是否尊重專業。時代力量的第4個提問，則是關懷弱勢議題。（編輯：趙蔚蘭）1080806