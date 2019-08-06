利奇馬颱風恐來襲 蘇揆指示召開情資研判會議

（中央社記者顧荃台北6日電）利奇馬颱風逐漸增強，行政院長蘇貞昌今天指示災害防救辦公室召開前置情資研判會議，要求各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，提高警戒做好整備工作。

根據中央氣象局今天觀測，今年第9號輕度颱風利奇馬快增強為中颱，並將對台灣構成威脅，氣象局可能明天白天發布海上颱風警報，晚上發布陸上警報。

行政院晚間透過新聞稿表示，災害防救辦公室今天邀集內政部、經濟部、國防部、交通部、農委會、交通部中央氣象局及國家災害防救科技中心等相關部會，於氣象局召開前置情資研判會議。

災防辦指出，依中央氣象局資料顯示，輕颱利奇馬於8至10日期間影響台灣最劇，為因應利奇馬颱風夾帶強風豪雨衝擊，各級政府務必提高警戒，預先部署以積極周延做好各項整備因應措施。

災防辦表示，已請內政部加強測試各級政府災害資通訊設施，並督促所屬民政、警政及消防體系，配合地方政府進行預防性疏散撤離準備及災情查報，並對於易為孤島地區的區域，加強防汛整備，尤其考量弱勢族群及相關機構（老人安養中心等）防災應變需更強化。

災防辦說，已請農委會要求漁業電台加強通報宣導海上作業漁船人員注意安全，也請交通部對停泊港區船隻強化碼頭繫纜作業，並請內政部通報地方政府對於招牌及施工中鷹架、廣告物、圍籬、路樹等應做好強固。

災防辦指出，本次颱風預估雨量不容小覷，鑒於花東近日多起小規模地震已使山區土石鬆動，因強降雨引致土坡災害的風險大為提高，請各級政府與民眾提高警覺。（編輯：林興盟）1080806