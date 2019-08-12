郭柯王會面討論什麼 王金平：現在講言之過早

（中央社記者范正祥台北12日電）外界關注郭柯王合作的可能性，未來假如會面交換意見，可能討論什麼問題，前立法院長王金平今天上午對此表示，都還沒有談到3人要見面的事，所以現在講這都是言之過早。

台灣民眾黨主席柯文哲昨天提及，應該找個時間與王金平、鴻海創辦人郭台銘見面交換意見。對此，王金平今天在立法院鎮江辦公室回應媒體時事聯訪表達看法。

媒體當面求證，有傳言指稱今天下午3時王柯將會面，王金平說，沒有這回事。

他表示，截至上午接受媒體聯訪為止，辦公室還沒有接到柯文哲方面來的電話。

對於媒體詢及總統大選柯文哲自我感覺最有勝算，王金平認為，有信心最好，這個要先跟民進黨、國民黨比，是不是還有其他組合誰也不知道，有信心最重要。

媒體提問，郭柯王未來假如會面交換意見，在郭柯王會面之前，如果還要再透過幕僚先見面、討論，會不會太麻煩了，為什麼不直接會面就好了；王金平說，這建議很好，「這個最有效、最直接，消息都不會外漏，我來嘗試這麼做好不好？」

此外，媒體詢問，最近幾天是否可能與郭台銘見面，王金平答覆，「只要有必要」。（編輯：張均懋）1080812