反送中事件 鄭文燦：香港民主分水嶺

桃園市長鄭文燦（左）結束訪日行程，12日晚間返抵國門時表示，香港政府採取接近鎮暴方式面對抗議，但人民的訴求是希望能走向真正的民主，他覺得「反送中」事件是香港民主的分水嶺。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年8月12日

（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）桃園市長鄭文燦結束訪日行程今晚返抵國門時指出，香港政府採取接近鎮暴方式面對抗議，但人民的訴求是希望能走向真正的民主，他覺得「反送中」事件是香港民主的分水嶺。

鄭文燦在6日至12日期間率領桃園市府團隊赴日本考察，並進行友好城市交流，行程包括造訪千葉縣、成田市、銚子市及白井市等，同時針對離岸風力發電、長照設施、水族館及美術館等面向進行深度交流與考察。

鄭文燦晚間返抵國門時表示，在訪日期間，他相當關心香港「反送中」事件的發展，隨著事件發展有擴大趨勢，香港政府採取的手段，事實上是接近鎮暴的方式，用國家暴力或其它手段來面對香港居民的抗議。

鄭文燦說，他覺得香港的居民及大學生的訴求，是希望香港能夠走向真正的民主，爭取能夠尊重自由、民主、人權。

鄭文燦指出，「反送中」事件這全世界都關注的焦點，他覺得這是一個香港民主的分水嶺，希望全世界的民主國家要支持香港、要挺香港，讓港府與北京政府受到更大的壓力。

記者詢問，桃園市府團隊訪日時遭逢颱風利奇馬來襲。對此，鄭文燦表示，每位首長若在出訪期間遇到颱風等重大災情，不只是會透過Line或視訊掌握狀況，更會提早回台。

鄭文燦說，利奇馬來襲，他很早就聯絡留守的市府團隊，原本計劃提早返台因應，後來發現颱風過境方向北移50公里，所以他才按照既有行程繼續訪日。市府在颱風等重大事件的處理是有SOP，如果真發生災情，相信所有首長的反應都一樣，就是會盡快返台。

鄭文燦表示，這次訪日敲定雙方未來在體育、文化、教育、觀光等方面的交流方向，同時也拜訪日本許多重量級國會議員，對方都表達對台灣的民主、經濟與未來發展的高度關切及支持，希望為台日間的城市交流及拉近雙方距離有所幫助。（編輯：戴光育）1080812