陳雨凡：黃國昌路線就是犧牲區域的路線

（中央社記者王揚宇台北14日電）時代力量立委黃國昌傳出將棄選新北市汐止等選區立委；時力台北市立委參選人陳雨凡質疑，如果黃國昌不選區域、放棄基層，而黨又同意這種犧牲基層的路線，她無法接受。

黃國昌表示，他既未參與提名小組，也不是決策委員，無從回應。

陳雨凡並說，如果時力決策委員會選擇犧牲基層的路線，也不支持總統蔡英文的路線、選擇不團結抗中的路線，那就是她離開的時候。

時代力量因為路線歧見無法解決，林昶佐、洪慈庸2名立委接連出走；黨主席邱顯智又因為要負起政治責任請辭。昨天再傳出黃國昌決定不投入汐止區立委選舉，將改派辦公室主任賴嘉倫應戰，再度引發爭議。陳雨凡表示，黃國昌避戰，讓她非常遺憾。

時代力量台北市信義南松山立委參選人陳雨凡今天在台北市吳興街掃街拜票前，接受媒體訪問表示，拋棄選民託付，沒有回應基層民意，就是非常嚴重的問題。

陳雨凡指出，時代力量應該用誠懇、負責任的態度向民眾說明黨的路線，包括在區域立委席次跟不分區立委席次之間如何選擇、要不要保障區域候選人、或者寧願讓傾中候選人漁翁得利等。

她認為，如果黃國昌不選區域、放棄基層，黨也沒有勇氣面對、做出抉擇，時力同意黃國昌的路線，就是同意犧牲區域的路線，她不能接受。

陳雨凡也說，時力的提名有一定機制，除了現任立委，黨會先徵詢其意見，如果要提名其他人，除了有提名小組，也要經過決策委員會同意，不是誰說要誰去選就會成為區域候選人。

她表示，黨對不同意見要勇敢面對，而決策委員在黨的路線討論上，不斷拖延或沒有做出決議，黨是否能在一個好的時間點，清楚表示支持蔡總統，以及清楚表示跟其他政黨合作，一起團結抗中，如果這樣的路線都沒辦法確立，選戰只剩5個月，作為區域立委參選人，她非常徬徨。

陳雨凡也提到，如果時力決策委員會決定選擇犧牲區域的路線、決定不支持蔡總統的路線、選擇不團結抗中的路線，當一個政黨把政黨利益放在台灣利益之前，那就是她離開的時候，她會奮戰到最後一刻。（編輯：謝佳珍）1080814