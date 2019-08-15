基本工資調漲 蔡總統：沒有選舉考量

（中央社記者游凱翔、余祥台北15日電）基本工資月薪明年將調漲至2萬3800元。總統蔡英文今天表示，經濟成長是勞資雙方共同努力下達到的成績，希望在成長之餘勞工能享受成果，沒有所謂選舉考量。

勞動部14日召開基本工資審議委員會，會後決議月薪從現行新台幣2萬3100元調至2萬3800元，漲幅3%；時薪部分則由現行150元調升至158元。行政院長蘇貞昌昨天宣布，將自民國109年元旦起實施。

兩年一度的台北國際航太暨國防工業展工業展今天至17日在台北世貿中心一館登場，今年共有81項武器裝備及研發成果陳展，蔡總統出席開幕典禮並致詞，結束後則前往場館參觀，並體驗F-16戰機的駕駛模擬器，最後接受媒體訪問。

基本工資明年漲幅拍板，蔡總統表示，按照法律規定每一年都要考慮基本工資是否要調漲，時間到了勞資雙方就要坐下來共同討論，沒有所謂選舉考量。

蔡總統說，台灣的經濟能夠持續穩定成長，是靠勞資雙方共同努力下達到的成績，也希望在經濟成長之餘，勞工朋友能享受經濟發展的成果，台灣持續強化勞工權益、反應經濟發展成果時，也希望台灣工資水準能持續成長。

另外，蔡總統也說，航太跟國防產業結合發展，對國防自主及產業升級都有很大幫助，也看到台灣的航太或主要國防產業的領頭羊，帶著本土廠商形成最好的供應鏈體系，將來不論在國防自主、產業發展等，不但技術、規模可以增強與增加，更能進一步轉型，而今天的展覽，就是展現出過去幾年來的努力成果。

蔡總統也提到，在參訪國防展時也去體驗F-16戰機的模擬駕駛艙，未來台灣將持續改善、強化空防的能量，並希望美國政府在完成內部程序後，能夠做出F-16V軍售的決定。（編輯：林孟汝）1080815