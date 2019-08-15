美軍現役空用熱像儀 台北國防展亮相

民間廠商科力航太展示代理的「Safire 380 HD」空用熱像儀，為美軍現役用於福特號航艦、勃克級軍艦的先進設備，廠商積極爭取用於國軍騰雲無人機。中央社記者游凱翔攝 108年8月15日

（中央社記者游凱翔台北15日電）台北國防展今天登場，民間廠商科力航太展示代理的「Safire 380 HD」空用熱像儀，為美軍現役用於福特號航艦、勃克級軍艦的先進設備，廠商積極爭取用於國軍騰雲無人機。

兩年一度的台北國際航太暨國防工業展今天至17日在台北世貿中心一館登場，今年共有81項武器裝備及研發成果陳展，適逢政府推動國機國造、國艦國造等國防自主政策，展出內容備受外界關注。

除了國防館所展出的81公厘迫砲雲豹八輪甲車M2樣車、新型騰雲大型無人機、劍翔反輻射無人機及發射箱及車輛載具外，場外也有多家國內外廠商參展，包括洛克希德馬丁、科力航太、經緯航太、漢翔等，其中科力航太所展示代理的「Safire 380 HD」空用熱像儀為現場的焦點之一。

現場解說人員表示，380 HD為美軍福特號航空母艦、勃克級艦艇、獨立濱海戰鬥艦、MQ-9、MQ-8、C-130J目前正在使用的現役先進裝備，也具備實戰經驗，目前已取得輸出許可，並積極爭取用於國軍新型騰雲大型無人機，也有國軍人員正在接洽，但未正式採購。

解說人員指出，這具空用熱像儀若裝設在無人機上，在450節以上的空速、5萬呎高空仍然可適用，最遠可偵搜60公里外距離（雷射測距25公里），並擁6個視窗，配備可見光、雷射照明、紅外光、低照度可見光等7種模組，最特別的是，這具熱像儀的熱影像可達到Full HD規格，同類產品無法比擬。

解說人員強調，這具熱像儀分為海用、陸用及空用，可抵抗高溫高熱、沙塵暴、高鹽度濕度的環境，並配備六軸穩定系統。（編輯：林興盟）1080815