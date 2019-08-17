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深耕社會關懷弱勢 蔡總統肯定台灣同濟會

最新更新：2019/08/17 18:21
總統蔡英文（後中）17日到台中出席國際同濟會台灣總會第45屆全國年會開幕典禮，會中表揚第43屆全國10大傑出農業專家。中央社記者蕭博陽台中攝　108年8月17日
總統蔡英文（後中）17日到台中出席國際同濟會台灣總會第45屆全國年會開幕典禮，會中表揚第43屆全國10大傑出農業專家。中央社記者蕭博陽台中攝　108年8月17日

（中央社記者蕭博陽台中市17日電）總統蔡英文今天出席國際同濟會台灣總會全國年會開幕典禮，總統肯定同濟會在世界舞台擦亮台灣招牌，並持續深耕國內社會、關懷弱勢，蓬勃公益活動也是民主社會令人驕傲之處。

總統蔡英文下午到台中市出席國際同濟會台灣總會第45屆全國年會開幕典禮暨全國十大傑出農業專家表揚活動，到場時受同濟會員熱烈歡迎，總統也親民握手回應，還有會員擠到前頭持手機與總統自拍，展現高人氣；總統也一一頒發證書給10名獲選傑出農業專家。

蔡總統致詞時說，國際同濟會是民主與外交發聲最好平台，透過各會員共同努力，台灣總會連續多年傑出表現更獲世界總會表揚，她要感謝同濟會在世界舞台上擦亮台灣招牌，並在國內持續深耕社會、關懷弱勢。

蔡總統表示，今天不只是各地會友齊聚，也要表揚全國十大傑出農業專家，獎項舉辦43屆以來，已成為台灣農、林、漁、牧專業領域最高榮譽之一，今年10名得獎者分別有培育優質水稻、研究栽培瓜類及蔬菜新技術、病蟲害防治等傑出專家。

蔡總統說，台灣農產品能行銷全世界、農業科技受尊敬，都是因為農業專家全力付出，她要感謝並恭喜每一名得獎者；另外，同濟會公益活動讓大眾感受服務精神的可貴，而蓬勃的公益活動也正是台灣民主社會令人驕傲之處，最後祝福會務興隆。（編輯：謝雅竹）1080817

總統蔡英文（前右）17日到台中市出席國際同濟會台灣總會第45屆全國年會開幕典禮，進場時受現場會員熱烈歡迎。中央社記者蕭博陽台中攝　108年8月17日
總統蔡英文（前右）17日到台中市出席國際同濟會台灣總會第45屆全國年會開幕典禮，進場時受現場會員熱烈歡迎。中央社記者蕭博陽台中攝　108年8月17日
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