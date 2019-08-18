嚇阻妨害公務事件上演 立委提案修法加重處罰

（中央社記者王揚宇台北18日電）公務員執法遭民眾嗆聲、攻擊的新聞屢見不鮮，導致國家公權力蕩然無存；無黨籍立委趙正宇提案翻修刑法妨害公務罪章，盼提高刑責或罰金，嚇阻妨害公務事件再度上演，保護公務員的執勤安全。本案尚待連署。

現行刑法第135條第1項規定，對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣300元以下罰金；另外，刑法第140條第1項規定，於公務員依法執行職務時，當場侮辱，或對於其依法執行的職務公然侮辱者，處6月以下有期徒刑、拘役或100元以下罰金。

趙正宇表示，公務人員是維持國家穩定的必要人員，肩負行使國家公權力的重要工作，但近來屢傳公務人員在執行勤務時，遭民眾蓄意攻擊的情事，造成裝備毀損、人員受傷甚至死亡的悲劇，包括今年7月鐵路警察李承翰遭乘客持刀攻擊因公殉職等。

趙正宇調查，根據法務部統計，近3年（2016年5月至2019年5月）涉犯妨害公務罪而遭判刑確定者共6035件，其中判處6個月以上有期徒刑必須入監服刑僅63件，比率不到2%，這代表公務人員於執行職務時，對其施行強暴脅迫者在現行司法實務上，絕大多數僅需「罰錢」了事，實難嚇阻妨害公務的情形發生。

為此趙正宇近期提案修法，要將現行妨害公務罪的刑責提高，包括刑法第135條第1項的罰則，改為6個月以上3年以下有期徒刑，得併科10萬元以下罰金。趙正宇解釋，根據刑法第41條的易科罰金規定，加上實務上法官常判妨害公務行為人6個月以下徒刑，因此希望設置「樓地板」，讓妨害公務行為人無法易科罰金，必須入監服刑。

此外，趙正宇也說刑法第140條第1項的罰則，應修改為處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金，使侮辱公務員情節重大者，得以強制入監服刑，並提高罰金上限。

趙正宇說，希望透過修法的方式，維護公務人員的人身安全、士氣，並保障他們行使公務的權利。（編輯：趙蔚蘭）1080818