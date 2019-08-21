索國議員聲明挺台 外交部：兩國關係正向發展

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）包括索羅門前總理何瑞朗在內的10多位索國國會議員發表聲明支持索羅門維持與台灣的邦交。外交部今天表示，這項聲明是兩國關係正向發展的具體表徵，未來將繼續加強雙方合作。

索羅門當地媒體報導，包括索羅門前總理何瑞朗（Rick Hou）在內的10多位國會議員發表聯合聲明力挺索國與台灣的邦交。聲明指出，台灣是索國患難與共的真朋友，自兩國1983年建交以來，提供索國許多發展方面的協助，包括農業、公衛、教育、能源等。

發表這項聲明的國會議員認為，索國「民主進步執政聯盟」（DCGA）政府檢視與台灣的外交關係，是檢視與所有盟邦關係的一環，非僅針對台灣。聲明並強調，檢視的目的並非在改變台索關係。

聲明指出，目前索國主張外交轉向者僅占少數，且非基於索國國家利益的考量。這些國會議員更明確表達，絕不會支持任何與中華人民共和國建交的決定。

外交部發言人歐江安表示，對於索國前總理、現任國家計畫及發展協調部長何瑞朗日前結合索國「民主進步執政聯盟」共10多位內閣成員及國會議員公開發表聯合聲明，外交部表達歡迎與感謝。

她也說，外交部長吳釗燮16日在友邦吐瓦魯與索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）舉行雙邊會談，針對未來如何進一步提升雙邊合作交換意見，台索雙方也簽署互免簽證協定。

歐江安表示，何瑞朗等人的聲明是台索兩國關係正向發展的另一具體表徵。政府未來將繼續加強落實與索國政府各項合作，並呼籲索國各界與台灣共同攜手，進一步深化兩國友好邦誼。

中國近年擴增在太平洋勢力，索國4月組成新政府後，台灣與索羅門群島的邦交再度引發關注。（編輯：林興盟）1080821