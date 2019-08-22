港人來台居留詢問度大增　陸委會：實際待觀察

（中央社記者翟思嘉台北22電）外傳香港「反送中」人士可能來台尋求庇護居留，大陸委員會今天表示，1至7月港人詢問來台居留人數確有增加，來台定居或居留人數也都較同期增加，但仍以婚姻、依親與投資為主。

大陸委員會發言人邱垂正在下午的例行記者會上表示，初步統計，今年度1至7月獲准許可居留跟定居的香港居民的人數都有增加，其中許可長期居留的是1835人，較同期增加30.79%；定居的人數是759人，年增20.47%。

依據申請事由，目前仍以依親、婚姻最多，投資來台次之。邱垂正說，雖然最近來台詢問要長期居留或定居的人數有明顯的增加，但香港人申請來台是不是有激增的情況，「我們認為還需要長期的觀察」。

不過，針對反送中人士赴台尋求庇護協助一事，邱垂正說，對於「香港人士來台、台灣給予協助」的問題，需特別強調「政府關心香港情勢的發展，也支持香港人民追求民主自由，但我們不會介入」。

他說，對於香港人士來台，政府會在不違反香港澳門關係條例的立法精神下，本於人道的精神及相關規定妥適處理。

依港澳條例第18條規定，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」這項條款被視為香港人士赴台尋求庇護的法源依據。

邱垂正稍後回應追問也表示，港澳條例相對於兩岸的或其他外籍人士「相對寬鬆」，政府將按照港澳關係條例相關的規範來處理個案，但目前移民署還沒接獲正式申請的個案。（編輯：邱國強）1080822