批韓國瑜能源政策 民進黨：633團隊混淆視聽

（中央社記者葉素萍台北22日電）國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團今天公布能源政策；民進黨副秘書長林飛帆今天反批，韓國瑜的「633噗攏共團隊」混淆視聽，片面散播資訊誤導民眾。

韓國瑜的國政顧問團上週正式成軍，韓國瑜今天與顧問團總召張善政、副總召杜紫軍，以及顧問、推動重啟核四公投的黃士修在臉書粉絲團進行「首波國政直播開講」，公布能源政策。

林飛帆與民進黨發言人周江杰、薛呈懿、李明俐召開記者會，四人一同穿上印有「非韓家園」標語上衣，回應韓國瑜能源政策主張，並高喊「非韓家園，綠能減煤」。

周江杰說，很遺憾韓國瑜今天完全沒有向國人交代其能源配比；他指出，如果按照韓國瑜在國民黨初選的國政發表會所提出，粗估在2035年要有5座核電廠、共10部機組。「難道這就是韓市長希望朝向的能源方向嗎？要讓台灣被核電廠包圍嗎？」

對於韓國瑜主張，在安全無虞、人民同意的條件下支持重啟核四；李明俐質疑韓國瑜「有問過侯友宜還有400萬新北市民是否同意嗎？」、「請問誰可以向這些人保障他們的安全？」

林飛帆表示，張善政今天在直播中提到，高階核廢料處置送出去國外就好，然而，張善政卻不敢提及，核廢料送出國並由國外廠商精煉、濃縮，終究要送回台灣做最終處置。

林飛帆說，這些擁護核電的國政顧問團成員、擁核幫的成員至今無法回答台灣如何面對核廢料永久儲存的問題；張善政曾擔任行政院長，竟片面散播錯誤資訊，誤導民眾。

林飛帆指出，韓國瑜身邊這些人，是當年喊出「633」政見、而且達不到「633」目標的噗攏共團隊；希望韓國瑜不要被這個「633噗攏共團隊」誤導，民進黨不希望韓國瑜在不清不楚的情況底下，接受這些特定利益集團的能源主張，當作治國政策跟理念。

薛呈懿表示，對民進黨及執政團隊而言，綠能減煤才是台灣的最佳選擇。台灣要跟上世界潮流，不能走回頭路。（編輯：林興盟）1080822