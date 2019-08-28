侯友宜：印花稅若取消 新北少10億損失很嚴重

新北市長侯友宜（圖）28日表示，新北市的財政是六都最少、且非常艱鉅的，中央若取消印花稅，卻沒有好的配套措施，新北每年將損失逾新台幣10億元印花稅，是非常嚴重損失與負擔。（社會局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年8月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市長侯友宜今天表示，新北財政是六都最少且艱鉅的，中央若取消印花稅後僅挖東牆補西牆沒配套，對新北完全沒幫助，新北每年將損失逾10億元印花稅，是非常嚴重損失與負擔。

侯友宜今天參加銀髮俱樂部聯合授牌儀式，記者在訪問時，詢問他對中央研議廢止印花稅對地方財稅衝擊的看法。

侯友宜說，新北市的財政是六都最少、且非常艱鉅的，中央若取消印花稅時，如果沒有很好的配套措施，如果只是挖東牆補西牆，其實對新北市來說是完全沒幫助，反而損失財源，這對新北而言是非常嚴重的財政負擔。

侯友宜指出，中央務必要考慮清楚，希望此時不要取消印花稅；如果真的要取消，一定要考慮地方的財源從何而來。他拜託中央，新北市的建設在財政上非常困難，一定要體諒目前的困境。

侯友宜認為，應盡速修正財政收支劃分法才是最重要的，才能面對問題並解決問題，讓六都與各縣市能一勞永逸，均衡發展。「如果光取消印花稅，且財源轉來轉去，其實對地方來講，只有更加艱困而已」。

至於中央有提到專案補助辦法，侯友宜說，其實這對地方而言，都是未知數。新北市每年的印花稅有新台幣10億以上，若取消印花稅後，對地方財源的困難更是雪上加霜，非常不公平。（編輯：戴光育）1080828