藍指吳榮義藐視主決議要求下台 綠：依法運作

（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北30日電）國民黨立法院黨團今天質疑，台杉董事長吳榮義屬國王人馬，政府部門不敢得罪，更稱吳榮義藐視立院主決議，規避監督，要求立即下台；民進黨團表示，台杉運作完全依法進行。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，黨團總召曾銘宗說，台杉管理顧問公司化妝為民營公司，其實骨子裡是百分百的公營，結果董事長吳榮義竟然不是法人代表身分，而是自然人代表。

曾銘宗表示，去年審查108年度總預算時，國民黨團提出主決議，要吳榮義必須由現在自然人代表，改為法人代表，接受立法院監督，這經立法院三讀通過，等同於具有法律效果；他譴責經濟部、國發會在主決議通過將近一年，卻不按照主決議內容執行。國民黨團同時譴責吳榮義，藐視立法院主決議，要求立即下台。

與會的國民黨立委賴士葆也說，台杉股東結構百分百都是官股，怎麼董事長是自然人，經濟部、國發會不但實質監督做不到，連表面監督也做不到，除非吳榮義改為法人代表，否則就該下台。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，這部分經濟部已說明多次，法規上沒問題，有關台杉公司的運作完全依法進行，國民黨團其實只是要轉移國民黨總統參選人韓國瑜近期失言與離譜行徑的焦點。（編輯：張均懋）1080830