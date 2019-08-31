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以敗選勉學子 陳其邁自嘲：沒人比我更慘

最新更新：2019/08/31 16:01
行政院副院長陳其邁（中）31日勉勵北台南家扶中心學子，要為成功找方法，不要為失敗找藉口，人生因挫折失敗才會更精彩。中央社記者張榮祥台南攝　108年8月31日
行政院副院長陳其邁（中）31日勉勵北台南家扶中心學子，要為成功找方法，不要為失敗找藉口，人生因挫折失敗才會更精彩。中央社記者張榮祥台南攝　108年8月31日

（中央社記者張榮祥台南31日電）行政院副院長陳其邁今天勉勵北台南家扶中心學子，要為成功找方法，不要為失敗找藉口，人生因挫折失敗才會更精采；他還以自己在去年高雄市長敗選為例，自嘲沒人會比他更慘。

陳其邁今天出席北台南家扶中心「助學圓滿，感恩有你」獎助學金頒發典禮，他對台下學子大談去年高雄市長敗選的心境歷程。他說，30歲就當立委，從未選輸過，準備那麼久，去年卻輸了，感到很難過，心痛到現在還在痛。

陳其邁表示，去年選後，很多人安慰他，也對他的敗選演說很感動，覺得演說很從容，是心目中的暖男；有人則認為他真的很慘，卻很療癒，因沒人比陳其邁更慘，反而有激勵作用。

陳其邁說，失敗為成功之母，但當面對挫折困難時，這句話一點也沒有用，年輕朋友們得把勵志的話拋在腦後，只要記住，要面對現實，失敗會很難過痛苦，「但世界上有一個人比你慘，那就是陳其邁」。

陳其邁表示，人生總有一天會碰到大風大浪，面對挫折和失敗，沒有人不會難過，但不要犯第二次同樣的錯誤，把負能量變成正能量，這會成為未來的養分。（編輯：謝雅竹）1080831

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