韓國瑜中北部固樁 8日新北造勢侯友宜成焦點

（中央社記者余祥台北1日電）國民黨總統參選人韓國瑜面臨黨內分裂危機，下鄉行程固樁意味濃。日前先與初選挺郭的南投縣長林明溱合體，今天再到彰化縣與親王的彰化縣長王惠美同台，8日將回防新北，拒接競總主委的新北市長侯友宜是否將力挺備受關注。

韓國瑜8月啟動下鄉之旅，利用假日走訪高雄以外的縣市，以參拜宮廟為主要行程。首站直搗民進黨執政縣市桃園，之後搶攻客家票走訪新竹縣、市。

面對鴻海創辦人郭台銘將與台北市長柯文哲、前立法院長王金平結盟傳言甚囂塵上，韓國瑜先與在初選階段挺郭的南投縣長林明溱合體，今天再到訪彰化，被視為王金平人馬的王惠美陪同，固樁意味濃厚。

韓國瑜7日下鄉擬鎖定基隆、宜蘭，8日則將回防最大票倉新北市；由於新北市長侯友宜婉拒接任韓國瑜聯合競選總部主委一職，在重啟核四議題也有歧見，新北市的這一場行程，韓、侯是否同台備受關注。

輔選人士指出，8日白天行程尚未確定，但晚間會有一場造勢活動，主要考量到新北有12個立委選區，幅員廣大，要一天走完每一區有難度，因此打算直接辦造勢，讓立委參選人直接與韓國瑜聯合造勢。

近日「韓朱配」呼聲高，輔選人士說，前新北市長朱立倫和前台北縣長周錫瑋可望在新北場到場力挺韓國瑜，而侯友宜是否出席，該人士語帶保留的說，到時候就知道了。

韓國瑜也將在10日晚間首度利用非假日的時間北上，參加台北市黨部重要輔選幹部活動，當天韓國瑜可望與前總統馬英九、黨主席吳敦義、副主席郝龍斌同台。

有關下鄉行程的路徑考量，韓陣營人士表示，主要是配合韓國瑜平日忙市政的節奏，假日就得安排平日較難以到訪的地區，所以目前都以離高雄較遠的北部、中部為主，至於雲嘉南、屏東等地，韓國瑜接下來可能就可以利用平日下班走訪。

韓陣營人士認為，拜廟是最基本的拜碼頭行程，把廟拜一遍，就等於把一個區域走完一遍，又可以增加曝光度，更不需要過度動員，在選戰初期算是很好的熱身活動。

韓陣營人士也提出下鄉「3部曲」，拜完一輪的廟之後，第二輪就應跑得更細，譬如說以區域立委的選區為一個單位，由該選區立委自行安排行程，可能是座談會或是掃市場等，最後舉辦各縣市大型造勢，或全國性的大造勢。（編輯：林興盟）1080901