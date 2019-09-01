柯文哲：若藍綠對決蔡英文勝出 大家都認為如此

（中央社記者黃國芳雲林縣1日電）台北市長柯文哲今天南下雲林受訪時指出，總統大選若是藍綠對決，目前大家理智上的判斷，所有政治觀察家或從政者大概都認為如此，應該還是總統蔡英文會贏。

柯文哲下午參訪雲林縣北港武德宮（財神開基祖廟）時，接受媒體聯訪，做以上表示。

聯訪時，媒體提問，根據最新一波民調顯示，如果明年是藍綠對決，中國國民黨總統參選人韓國瑜因負面爭議纏身，支持度持續下滑，民主進步黨總統參選人蔡英文會勝選連任。

對此，柯文哲表示，若是藍綠對決，目前所有政治觀察家或從政者大概都認為如此，並不敢說百分百，但大家理智上的判斷，應該還是蔡總統會贏。

媒體追問，根據民調顯示，柯文哲若與鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平合作共推郭參選總統，將大贏蔡總統及韓國瑜11個百分點。

柯文哲對此指出，大家對藍綠都有某種程度上的不喜歡，第三組是否真的能產生一個台灣社會需要的產品，未來幾個月需要磨合、努力，但民意如流水，一直在流動，自己覺得要看出台灣社會的需要，努力地達到期望。

記者進一步詢問，柯文哲會努力與郭台銘、王金平合作嗎？

柯文哲說，態度上是順其自然，但作法上還是要積極努力，任何成功路上，第一點是無私，如果每個人都認為自己的那一塊不能有任何損傷，那三個人一定無法合作；第二點還是要努力，並不是說市場在那裡，隨便做個產品，就希望社會要買單。

柯文哲指出，民意如流水，在整個過程中，還是要維持相當程度的機動靈活性，才能夠快速反應社會的需要。（編輯：戴光育）1080901