反送中祈禱會為香港加油 綠營聲援

（中央社記者程啟峰高雄1日電）香港反送中示威延燒，台灣基督教長老教會高雄中會、台灣南社今天在高雄舉行「反送中撐香港、反紅媒護台灣祈禱會」為香港加油，民進黨市議員黃文益、台灣基進黨代表到場聲援。

這場祈禱會下午在高雄市鹽埕長老教會舉行，與會藉禱告及獻唱詩歌為香港與台灣人民祈福，會中並播放香港反送中活動實況影帶，現場還設「連儂牆」供與會寫下為香港祈福的便利貼字條貼上。祈禱會全程錄影將以影像傳送到香港，力挺港人反送中、爭民主、爭自由。

台灣南社長翁銘章、議員黃文益及高雄學生逃犯條例關注組媒體聯絡人鄧俊儒輪番上台，譴責中國及港府剝奪香港人的民主自由，以及港警用暴力不人道手段對待、拘捕反送中示威民眾，呼籲台灣民眾珍惜得來不易的民主自由並為香港加油，成為港人力爭民主自由的堅強後盾。

翁銘章表示，反送中示威近3個月來迄今持續延燒，參加反送中的香港孩子們這段期間「被迫長大」，他們學會怎樣戴防毒面具、怎樣因應催淚彈，有人甚至寫好遺書，把每天當作最後一天來拚搏，守護即將被剝奪的民主自由，他每次看到這些訊息都不禁流淚。

他說，反觀在台灣這塊土地上，民主自由不必再用命來拚，大家應好好珍惜並守護；明年總統大選也更要慎選真正能守護台灣民主自由的國家領導人，因為中國雖與英國簽訂一國兩制，維持香港民主自由50年不變，但如今中國卻視這項國際公約只不過是一紙歷史文件，香港才回歸中國20多年，如今就變了。

鄧俊儒表示，自己是在台港生，香港反送中示威發生以來雖沒有回去過，但在台灣一直在關注，如今的香港變了，不再民主自由，人權也沒了，無法接受及想像。希望台灣民眾都能跟他站在一起，一起隔海為手無寸鐵的香港示威民眾祈福及加油，作他們最大的精神支柱。

他呼籲，台灣民眾要珍惜現有的民主自由，也要想想「今日香港、明日台灣」的問題，尤其明年總統大選更要慎選國家領導人。隨後在台上率與會者齊聲高呼「香港加油、台灣加油」。（編輯：黃世雅）1080901