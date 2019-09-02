廢除印花稅 政院盼列立院本會期優先法案

（中央社記者顧荃台北2日電）立法院將在9月展開新會期，行政院發言人Kolas今天表示，政院推動廢除印花稅，是進步的稅改，盼列為本會期優先法案。

行政院長蘇貞昌5月底與工商協進會舉行會談，指示財政部在財政有餘裕及財政紀律的情況下，研議取消印花稅。然而，除了台南市政府樂觀看待，其餘直轄市多半憂心將衝擊地方財政；此外，藍營執政15縣市首長全力反對，要求中央政府未找到長期穩定替代財源前，不應擅自廢止印花稅法。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）上午表示，廢除印花稅法的草案日前已送進行政院，盼列為立院本會期優先法案，但優先法案清單將待與立法院民進黨團討論後再公布。

Kolas說，課徵印花稅是對人民的重複課稅，對人民不公平，因此政院主張廢除印花稅，這是推動進步的稅改、為人民減稅。

對於地方政府擔憂廢除印花稅將減少收入，政院已多次表示，地方所短缺的稅收，中央會全額補助。知情官員說，印花稅收入一年約新台幣120億到140億，若立院本會期通過廢除印花稅，第1年將先用中央統籌分配稅款補助地方，未來則將透過預算編列填補。（編輯：楊凱翔）1080902