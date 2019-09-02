是否與中國建交 索羅門駐台大使：尚未有決定

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）外媒報導指太平洋友邦索羅門群島政府，最快將於本週作出是否外交轉向的決定。索國駐台大使王哲夫說，索國跨黨派小組預計本週送交評估與北京建交的可能性報告給總理，後續仍須進行討論。

路透社報導，索羅門當局已組成一個部長小組以與北京會談，有可能改變與台灣的邦交關係，最快將於本週宣布相關消息。報導指出，負責評估與台灣關係的特別小組甫結束與中國建交的太平洋國家訪問行程返國，8位部長與總理私人秘書8月中旬也前往北京訪問。

對此，索羅門群島駐台大使王哲夫（Joseph Waleanisia）今天接受中央社記者訪問時表示，部分報導內容並不精確（inaccurate），大使館明天將發聲明澄清。

他表示，索國由國會議員組成跨黨派小組，評估與中國建立外交關係的可能性，這是索國新政府百日計畫的一環。索國由跨黨派小組進行研究，轉向中國是否會為索國帶來更多發展機會。

另一方面，他說，索羅門由部長官員組成的訪團日前前往北京，主要是了解若索羅門決定與中國建交，索國可從中國獲得的援助等等，是屬於技術性方面的考量。跨黨派小組則是負責政策方面的考量，兩者負責的工作不同。

他強調，跨黨派小組將做成評估報告，報告預計本週送交總理，再交給內閣；同時，這份報告也會送給索國國會外交委員會。在做出最後決定之前，內閣、國會議員會進行討論，也會與公民社會進行討論；在這過程中，並不會做成任何決定。

中國近年擴增在太平洋勢力，索國4月組成新政府後，台灣與索羅門群島的邦交再度引發關注。外交部日前指出，索羅門新政府日前就外交政策進行全面性研析與資料蒐集，經內閣會議決議，成立一跨黨派小組專責相關業務。（編輯：林孟汝）1080902