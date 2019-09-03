韓國瑜新北造勢 侯友宜：行程真的排很滿

新北市長侯友宜（圖）缺席國民黨全代會等活動，也未承諾出席國民黨總統參選人韓國瑜8日新北造勢活動，他3日受訪表示，已接獲通知，但行程真的排很滿。中央社記者王鴻國攝 108年9月3日

（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市長侯友宜一直以市政行程滿檔及未獲通知等理由，未承諾出席國民黨總統參選人韓國瑜8日新北造勢活動。他今天接受媒體聯訪時說已接獲通知，但行程真的排很滿。

侯友宜缺席國民黨全代會等活動，也未同意接韓國瑜新北市競選總部主委，更指韓國瑜提重啟核四等政見是假議題，就連韓國瑜來8日新北造勢，侯友宜也強調市政優先及行程排滿等理由，不願說明是否會出席。

侯友宜昨天面對媒體談到韓國瑜新北造勢活動時重申行程已排滿，他並表示未接獲通知；侯友宜今天出席市政活動時再被媒體問到是否出席韓造勢活動時，侯友宜表示，今天有接到黨部的通知。

他重申，「我的行程真的排得很滿」。希望大家要體諒，縣市首長以市政工作為最大優先。這才是現階段最重要的事情；並說，大家也許意見不一致，但仍都要彼此互相尊重、理解、包容及體諒。

由於學者杜震華在臉書貼文「侯友宜 請問您是『白色力量』的嗎？」並說侯在選新北市長時，「別人也都行程滿檔耶！但都排除萬難，來為您打氣加油，塑造同一政黨、榮辱與共、同舟共濟的團結形象耶！」，媒體詢問侯友宜對學者貼文意見時，侯友宜表示，自己最重要的是「市民力量」。

侯友宜強調，在新北工作8年，非常了解市民期待的是一個努力做事，把市民永遠擺在第一位的市長，所以，他沒什麼力量，他的力量是來自市民要求，期待他能更認真、更努力，來保護他們安全，能夠讓他們在這個地方能夠過好生活。（編輯：黃世雅）1080903