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海關抓很多賣淫被打臉 韓競總聲明要杜絕非法

最新更新：2019/09/05 12:17

（中央社記者王淑芬高雄5日電）高雄市長韓國瑜昨天表示，接到海關人員陳情，近日抓到很多來台賣淫、非法打工案件，但財政部澄清陳情內容屬於移民署業務。韓國瑜競總今天發聲明強調要杜絕非法打工及賣淫。

韓國瑜在昨天的「黑韓無極限 公平正義是底線」第3集直播中引述第一線海關人員陳情，最近抓到一大堆來台賣淫、非法打工的案件，但因為人力不足，也無法一個個盤問。不過，政財政部關務署澄清，海關業務是負責貨物通關，旅客入境檢查是移民署業務，韓對海關業務有誤解。

韓國瑜競辦今天發布新聞稿指出，面對陳情，韓秉持務實解決問題的態度與立場，聚焦於檢討並改進新南向政策的缺失及國內人才流失的問題，讓政策能日益精進。

聲明指出，韓關切當前觀光政策及治安問題，收到來自海關消息，提供者提出職場上的經驗，並代為陳情，提出現下新南向政策所發生的問題，希望能夠解決海關、專勤隊人力短缺以及非法移民的問題。

根據內政部統計，2017年1月至11月期間外來人口違法人次共計3萬3400多人，較2016年增加近2500次，其中以不明的外勞占60.98%，查緝人力根本無法負荷，去年更發生有史以來最大宗的外籍旅客集體脫逃一案，造成治安漏洞是事實，請政府不要迴避責任。

至於對海關業務有所誤解，韓辦表示，海關人員與移民署同樣服務在國門，政府相關部門不要顧左右言他，忽視國人及基層同仁所關切的問題。（編輯：林沂鋒）1080905

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