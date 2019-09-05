更多編輯台推薦新聞：
國慶logo首亮相 大地綠配熱情紫
政治

國慶logo首亮相 大地綠配熱情紫

早安世界》回應反送中訴求 港府撤回逃犯條例 其他不讓
早報

早安世界》回應反送中訴求 港府撤回逃犯條例 其他不讓

專訪／立委雙帥之爭 吳怡農：絕對要跑得比蔣萬安勤奮
政治

專訪／立委雙帥之爭 吳怡農：絕對要跑得比蔣萬安勤奮

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
Yahoo服務全球大當機 業者搶修中
首頁 / 政治

韓國瑜爆海關抓賣淫 陳其邁：先弄清部會職掌

最新更新：2019/09/05 15:41
行政院副院長陳其邁5日出席2019智慧城市新經濟力論壇，針對高雄市長韓國瑜爆料，接到海關第一線人員陳情說近日抓到很多來台賣淫案件，陳其邁回應，要選總統的人應該先弄清楚各部會職掌。中央社記者廖禹揚攝 108年9月5日
行政院副院長陳其邁5日出席2019智慧城市新經濟力論壇，針對高雄市長韓國瑜爆料，接到海關第一線人員陳情說近日抓到很多來台賣淫案件，陳其邁回應，要選總統的人應該先弄清楚各部會職掌。中央社記者廖禹揚攝 108年9月5日

（中央社記者廖禹揚台北5日電）高雄市長韓國瑜表示，接到海關第一線人員陳情說近日抓到很多來台賣淫案件，行政院副院長陳其邁今天回應，要選總統的人應該先弄清楚各部會職掌。

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜4日透過直播說明先前「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」的說法，是因為政府陸續開放免簽後，接到包括第一線海關人員的陳情電話，指近期抓到很多來台賣淫、非法打工案件。不過，財政部關務署隨即澄清，陳情內容屬移民署業務，非海關管轄。

陳其邁今天出席2019智慧城市新經濟力論壇前受訪表示，選總統應要把各部會職掌弄清楚，否則「我真的強烈懷疑他接到詐騙電話，還是又失言」。

媒體問及是否會覺得韓國瑜針對「鳳走雞來」的說明仍帶有歧視，陳其邁說，既然失言就該道歉，「政治不是脫口秀」，應該爽快承認錯誤，把事情解決。

對於韓國瑜將在新北市舉辦造勢活動，陳其邁也呼籲，最好的選舉方式是交出政績。（編輯：林興盟）1080905

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報