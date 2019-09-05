韓國瑜爆海關抓賣淫 陳其邁：先弄清部會職掌

行政院副院長陳其邁5日出席2019智慧城市新經濟力論壇，針對高雄市長韓國瑜爆料，接到海關第一線人員陳情說近日抓到很多來台賣淫案件，陳其邁回應，要選總統的人應該先弄清楚各部會職掌。中央社記者廖禹揚攝 108年9月5日

（中央社記者廖禹揚台北5日電）高雄市長韓國瑜表示，接到海關第一線人員陳情說近日抓到很多來台賣淫案件，行政院副院長陳其邁今天回應，要選總統的人應該先弄清楚各部會職掌。

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜4日透過直播說明先前「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」的說法，是因為政府陸續開放免簽後，接到包括第一線海關人員的陳情電話，指近期抓到很多來台賣淫、非法打工案件。不過，財政部關務署隨即澄清，陳情內容屬移民署業務，非海關管轄。

陳其邁今天出席2019智慧城市新經濟力論壇前受訪表示，選總統應要把各部會職掌弄清楚，否則「我真的強烈懷疑他接到詐騙電話，還是又失言」。

媒體問及是否會覺得韓國瑜針對「鳳走雞來」的說明仍帶有歧視，陳其邁說，既然失言就該道歉，「政治不是脫口秀」，應該爽快承認錯誤，把事情解決。

對於韓國瑜將在新北市舉辦造勢活動，陳其邁也呼籲，最好的選舉方式是交出政績。（編輯：林興盟）1080905