總統大選動向 張碩文：親民黨9月底10月初決定

（中央社記者范正祥台北6日電）2020年總統大選，握有政黨推薦門票的親民黨是否自提人選或者採取合作，動向受到關注。親民黨組織部主任張碩文今天表示，親民黨9月底、10月初左右就會決定。

張碩文接受廣播節目「POP搶先爆」主持人邱明玉專訪，主持人問及，親民黨決定總統人選的時間會是什麼時候。張碩文回應，不會到了11月登記時才做決定。

談及親民黨會自提人選或者採取合作，張碩文說，「我們可以尊重別人，可是自己也要準備」，他指出，如果大家把親民黨放在一邊，親民黨也有自己的路要走。

張碩文指出，基層有聲音要黨主席宋楚瑜選總統，宋楚瑜走過台灣一圈之後，親民黨再做決定。如果這時間點有其他的「友人」也願意加入，親民黨也很樂意，但要攤出來講，不要讓人覺得私底下在談什麼利益，沒有什麼利益可以談，最大的利益就是人民的利益。

另外，主持人也詢及，親民黨目前對於2020年立委選舉的規劃。對此，張碩文指出，在區域立委部分，目前親民黨已經有接觸過12個選區，等宋楚瑜決定方向。

至於不分區立委部分，親民黨打算提名幾席，張碩文表示，親民黨不會膨脹自己。他認為，有很多方式，譬如如果跟某人合作或與某政黨合作，提名方式也會不同。

張碩文說，關於親民黨不分區立委提名，當然是決策委員與宋楚瑜去做決定。

曾任立委的張碩文說，他沒有要再戰區域立委，也不適合不分區立委。（編輯：黃國倫）1080906