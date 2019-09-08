選舉會期17日開議 立委總質詢接地氣拚選票

（中央社記者范正祥台北8日電）立法院新會期將於17日開議，緊接著施政總質詢率先登場，明年1月11日立委選舉在即，朝野立委規劃總質詢議題重視接地氣，聚焦爭取地方建設，反映對國家願景期盼，爭取選民支持認同。

爭取連任的民進黨屏東縣立委鍾佳濱接受中央社記者訪問表示，農民看天吃飯，農作物除了受暴雨、乾旱、寒流等天然災害所苦，還常受價格影響，這些都是農民關注的，新會期總質詢會強調支持農業發展，也希望在食安標準不打折的情況下，簡化小型農產品加工場的程序，更重要是能夠建立循環經濟農業生產示範區。

現任民進黨不分區立委蔡培慧獲黨提名，轉戰下屆南投縣第一選區（草屯、國姓、埔里、仁愛、中寮、魚池）立委選舉。她說，新會期施政總質詢持續關心農民、農村、農業、農地，也會反映地方民眾需求，要求改善交通和縮小城鄉醫療落差。

她說，也會透過總質詢反映地方創生的重要性，希望制度化協助「青年進鄉」。

在台北市第二選區（士林、大同）爭取連任的民進黨現任立委何志偉表示，新會期總質詢想問的議題還在思考，大致會往水岸經濟、關心長照、酒駕防制，以及攸關學童安全的校舍耐震等方向聚焦，除了關注中央施政，也要追蹤地方建設成效。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，因為總質詢全部結束才能接續進行議案的討論，立法院法案審查也很重要，為避免質詢冗長占太多時間，黨團成員在新會期總質詢時間仍會減半或改書面質詢，盡量節省總質詢時間，「但該問的還是會問」。

李俊俋表示，他過去幾次總質詢都以關心政策為主，例如經濟政策。也曾質詢假訊息和居住正義等社會關注的問題，每次會質詢不同主題，目前正在準備題目。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，新會期總質詢，他會聚焦在財政議題，包括反對廢除印花稅，也將要求政府檢討前瞻基礎建設特別預算執行情形，並且重視政府財政缺口。另外，也會要求民進黨政府回應外界質疑國營事業人事酬庸等問題。

轉戰2020桃園市第二選區（楊梅、新屋、觀音、大園）立委選舉的國民黨現任不分區立委吳志揚表示，之前幾次總質詢，主要依據是當時會期所屬委員會，質詢相關議題。像是在教育及文化委員會時，總質詢聚焦體育及文化。之後到了司法及法制委員會，關注政府體制、憲政，但也關心能源政策和環保議題。參選區域立委，會更反映地方選民需求，包括經濟、農業、交通，並持續關注能源問題。

金門選出的國民黨立委陳玉珍說，新會期總質詢會反映離島「被差別待遇」的問題，包括醫療資源、農業防疫等不公平，也會促請政府重視發展金門觀光產業。

時代力量黨主席、立法院黨團總召徐永明表示，新會期總質詢會針對總統蔡英文2016年競選政見進行檢視，了解至今落實狀況，「哪些做到了？哪些要改善？」

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，這會期也是預算會期，總質詢將以預算議題為主，聚焦國家財政收支平衡，同時關注地方建設和振興經濟等民眾關心的事情。（編輯：趙蔚蘭）1080908