送月餅給柯文哲 郭幕僚：裡面就夾些字條

（中央社記者王承中台北9日電）鴻海創辦人郭台銘是否在中秋節後宣布參選，台北市長柯文哲昨天受訪表示，「等收到月餅，再看裡面的藏字條」。郭幕僚蔡沁瑜今天表示，希望找時間送月餅給柯文哲，為了符合柯的期待，「我們在月餅裡面就夾一些字條」。

郭台銘將在17日連署申請截止前說明是否獨立參選總統，根據聯合報所做的民調顯示，在三腳督情況下，郭台銘的支持度僅贏韓國瑜1%，也有6成藍營支持者不樂見郭台銘參選。

蔡沁瑜上午接受媒體聯訪表示，郭台銘一直強調台灣的中道主流力量，應該不受到藍綠束縛，走出主流民意，這些聲音都有聽到，也都會納入評估。

媒體詢問，最近網路上瘋傳日前郭台銘接受國民黨榮譽黨證的影片，若未來宣布參選如何解釋正當性。蔡沁瑜指出，政黨利益跟國家利益比較，到底孰輕孰重，大家必須要能夠靜下心來思考一下，這也是他們必須去考量的，對於各界的聲音都有在評估。

至於郭台銘是否選在中秋節後宣布參選，台北市長柯文哲昨天受訪表示，「還沒收到月餅，等收到月餅，再看裡面的藏字條」，並表示雙方沒有聯繫。

對此，蔡沁瑜表示，畢竟中秋節送禮也是人情世故，有在安排，希望能找時間送月餅給柯文哲，順便大家聊聊天。「為了符合柯文哲的期待，我們在月餅裡面就夾一些字條」。

至於何時會送月餅給柯文哲，是郭台銘親自送到北市府，還是使用郵寄的方式，蔡沁瑜表示，會再考慮、評估，因為目前柯文哲也還沒有跟郭台銘這邊聯繫。

媒體詢問，外傳宣布參選的時間將提前到12日。蔡沁瑜指出， 謝謝大家幫郭台銘想這麼多，現在每個日期都已經猜得差不多了，但今天是9日，距離17日只剩一週的時間，其實每天都可以猜。她笑說，若有人真的猜對，郭辦會送一盒有字條的月餅。

蔡沁瑜表示，目前宣布日期真的都還沒有決定。她強調，要講願意參選，也代表承擔跟責任，這句話說出口很簡單，但能否做到後面的事情很難，郭台銘真的要謹慎的評估、務實的考量，所以時間方面真的再多給一些時間。

針對媒體報導指出，郭台銘陣營將網羅前主播汪用和加入團隊擔任發言人的職務，蔡沁瑜指出，汪用和在媒體領域非常優秀，專業不容置疑，聽到這樣的訊息卻讓她非常訝異，發言人團隊有再擴編的計畫，但對於汪用和加入，完全一無所悉。

汪用和昨晚在臉書上曬出小孩的照片並連講三次「我並沒有要去郭辦當發言人」。汪用和發文表示，一整天忙著陪小孩陪到精疲力竭，突然發現手機傳來許多或賀喜加油、或提醒三思的訊息，才知道她竟然莫名其妙就被報派了一個新工作。謝謝大家的關心，但真不好意思，她並沒有要去郭辦當發言人。（編輯：蘇龍麒）1080909