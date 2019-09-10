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施政滿意度奪第一 潘孟安：政策讓縣民感受溫度

最新更新：2019/09/10 17:31
天下雜誌10日公布2019年縣市首長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安（中）首度拿下第一名，他說，施政滿意度能奪第一，對縣府團隊是一時的激勵，一直以來，自己都是「靜靜的做，憨憨的做」。中央社記者郭芷瑄攝　108年9月10日
天下雜誌10日公布2019年縣市首長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安（中）首度拿下第一名，他說，施政滿意度能奪第一，對縣府團隊是一時的激勵，一直以來，自己都是「靜靜的做，憨憨的做」。中央社記者郭芷瑄攝　108年9月10日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）天下雜誌今天公布2019年縣市首長施政滿意度調查，屏東縣長潘孟安首次拿下第一名。他表示，民調是一種鞭策，以人為主軸的施政政策，5年來慢慢的累積，讓縣民感受到溫度。

潘孟安表示，還不清楚天下雜誌的調查項目，不過，民調是一種鞭策，每位縣市首長都是戰戰兢兢、努力一整年，比較欣慰的是，民眾已可以從課後照顧、安居大社區、行動藥師等縣府政策，感受到施政的溫度，還會繼續努力。

潘孟安說，5年前上任縣長，就是以人為施政主軸，5年來慢慢的累積，讓縣民感受到照顧的溫度，施政滿意度能奪第一，對縣府團隊是一時的激勵，一直以來，自己都是「靜靜得做，憨憨得做」。

屏東縣政府舉辦的2019年台灣燈會，被喻為史上最美「台灣燈會」，潘孟安所喊出的「我屏東我驕傲」也成為流行口號；延續台灣燈會熱度，縣府和縣籍立委又成功爭取今年國慶煙火在屏東舉行，同時也爭取到2019台灣設計節在屏東舉辦。

不久前，潘孟安在遠見雜誌公布的縣市首長施政表現，首次榮獲5顆星，今天又在天下雜誌的施政滿意度擠下連續3年滿意度第一的連江縣長劉增應。（編輯：黃世雅）1080910

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