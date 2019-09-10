羅文嘉整合北市艱困區 議員允替新人操盤

（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨在台北市大安區立委徵召新人「哈佛女孩」謝佩芬出征，原本也有意參選該區的議員簡舒培今天答應出任謝佩芬競選總幹事，負責操盤；民進黨秘書長羅文嘉說，將組成競選團隊全力輔選。

民進黨目前剩下台北市文山區等5席立委艱困選區未完成徵召，預計在9月18日前定案。

台北市文山區原擬徵召台北市議員王閔生，但王閔生不滿派系鬥爭傳言，婉拒徵召。

民進黨中央今天邀請民進黨台北市黨部主委陳正德、總統蔡英文台北市競選總部主委黃承國、市議員阮昭雄、王閔生、簡舒培、組織部主任李慶鋒討論文山區布局。

羅文嘉會後偕同與會人士一起接受媒體訪問，他說，文山區還有些過程要走，但已確認有適當人選，最後會跟大家介紹；至於大安區已提名謝佩芬，今天會中也敦請簡舒培擔任謝佩芬的競選總幹事，負責這次的操盤，台北市幾位議員、陳正德、黃承國與中央黨部會全力組成一個競選團隊，為這次在大安文山的新人及提名的參選人全力輔選。

昨天有媒體報導，民進黨在文山區可能與第三勢力立委參選人合作。不過，羅文嘉說，台北市，民進黨除了在中正萬華尊重現任立委林昶佐之外，其他選區民進黨都朝向「自己提名自己的參選人」，至於參選人是大家熟悉的或者是全新的臉孔，現在有些作業的過程，最後才會公布。

原本也表態參選大安區立委的簡舒培說，會與其他議員一起協助謝佩芬，自己是「做工的角色」，會來安排，民進黨在大安文山一定會是個團結的民進黨。（編輯：張均懋）1080910