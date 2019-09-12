撐港反極權 台北9/29遊行近百民團串連

台灣青年、學生、公民團體與在台港人，29日將在台北舉辦「929 台港大遊行—撐港反極權」行動，發起團體12日在立法院外舉行記者會，邀請台灣和香港人一起站出來，共同守護人權、自由、民主價值。中央社記者裴禛攝 108年9月12日

（中央社記者范正祥台北12日電）多個民間團體29日將在台北市舉辦「929台港大遊行：撐港．反極權」行動，聲援香港的遊行抗爭。發起團體之一的台灣公民陣線今天指出，已募集近20個主辦團體及超過80個連署聲援團體。

包括台灣青年民主協會、台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣學生聯合會在內的民間團體29日將在立法院旁濟南路舉辦「929台港大遊行：撐港．反極權」行動。

台灣公民陣線發起人暨經濟民主連合研究員江旻諺等人今天在立法院群賢樓前共同召開記者會，說明「929台港大遊行：撐港．反極權」行動規劃和訴求主張。

江旻諺表示，「929台港大遊行：撐港．反極權」行動將於29日當天下午3時在立法院旁濟南路集合，預計行經台北車站、西門町等地，再返回濟南路進行晚會。

江旻諺指出，本次遊行4項主張包括：「五大訴求，缺一不可」，支持香港反送中運動五大訴求；拒絕「一中和平協議」；「港台同學，齊上齊落」，齊上齊落就是共同進退，港府不應限制港生出入境，應盡速釋放被捕者，保障他們的受教權，讓港生能來到台灣，和台灣學生一起上課；「庇護機制，刻不容緩」，台灣政府應盡速設立、制定「庇護港澳政治難民的具體配套措施和明確法制」。

江旻諺表示，民主制度是最能保障個人自由以及公民社會的途徑，面對香港現在的局勢，台灣不能噤聲，當盡最大力量，呼籲各界勇敢站出來支援香港民主運動。

台灣公民陣線發起人賴中強指出，「撐香港，反極權」，為香港，也為台灣自己。中國正在向世界輸出極權統治，台港首當其衝，都是中國「主權聲索」的對象。

台灣人權促進會秘書長暨人權公約施行監督聯盟執行委員邱伊翎指出，除了聲援香港人民的民主及自決權、呼籲香港政府停止鎮壓及逮捕起訴之外，也促請台灣政府盡速建立起對於這些「人權捍衛者」的庇護機制，遵守「公民與政治權利國際公約」第7條的「不遣返原則」，展現台灣作為民主人權國家的風範。（編輯：楊凱翔）1080912

台灣青年、學生、公民團體與在台港人，29日將在台北舉辦「929 台港大遊行—撐港反極權」行動，發起團體12日在立法院外舉行記者會，展現台港同心對抗極權的意志。中央社記者裴禛攝 108年9月12日