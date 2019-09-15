藍擬杯葛蘇揆施政報告 綠委：看著辦

（中央社記者陳俊華台北15日電）立法院17日將邀行政院長蘇貞昌進行施政報告。國民黨團總召曾銘宗今天說，蘇貞昌比總統還像總統，有些問題會「好好請教」；民進黨團書記長李俊俋說，當天就看著辦，國民黨哪次沒動作？

立法院新會期17日開議，當天邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政報告並備詢。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗向中央社記者表示，最近外界有一則笑話在形容，「總統想選總統，行政院長在做總統」，最近行政院的施政，比如廢除印花稅，沒跟地方政府溝通，政策支票一直開；另外，像高鐵南延屏東，連國發會、交通部都沒審查，就由蘇貞昌宣布，「行政院長比總統還像總統」。

記者詢問，17日院會當天是否會杯葛蘇貞昌的施政報告。曾銘宗表示，有一些議題「會好好來跟他（蘇貞昌）請教，但具體方式要等17日上午的黨團大會討論，「最基本（指喊口號）的一定會」，但是否會有進一步動作，就要看黨團大家的意思。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，國民黨團要怎麼表達意見他都理解，但這樣做是否有正當性，也可受公評。他說，過去國民黨主席吳敦義、台中市長盧秀燕當立委期間，以及國民黨立委羅明才都曾提案要求廢除印花稅，「換職務就換腦袋嗎？」

李俊俋說，每次討論稅改時都會提到印花稅，工商界也認為有重複課稅問題，廢除印花稅是大家都有的共識；地方政府是擔心地方稅收會不會減少，但行政院也已經說缺多少就補多少，「國民黨在反對什麼？」

他表示，高鐵南延屏東部分，蘇貞昌宣布的是有4個方案要開始做評估，包括環境影響評估、細部計畫等，都是要照程序來，「請把公共建設程序搞清楚」；開議當天就看著辦，「國民黨哪一次沒動作？」就看國民黨團提出的理由能否被人民接受。（編輯：謝佳珍）1080915