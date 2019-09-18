台灣是索國第4大援助國 2011至2017年約33億元

索羅門群島在2011-2017年間獲得約18億美元的援助款，其中約33億元來自台灣，台灣是第4大援助國。圖為索國民眾在首都荷尼阿拉的中央市場外等公車。中央社記者石秀娟荷尼阿拉攝 108年9月18日

（中央社記者石秀娟雅加達18日專電）索羅門群島內閣會議決議與台灣斷交後，台灣主動宣布終止邦交，撤回對索國援助。澳洲智庫研究，台灣是索國第4大援助國，2011年至2017年間，共援助約新台幣33億元。

台索16日斷交，澳洲智庫外交政策智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）太平洋島嶼計畫主任普賴克（Jonathan Pryke）翌日在推特貼文，用圖表說明索國接受外援的狀況。他表示，智庫19日將發表最新的報告。

根據普賴克的數據，在2011年至2017年間，台灣提供索國的援助款約1億550萬美元（約新台幣32億9500萬元），占5.84%。索國在這期間獲得18億680萬美元的援助款。

澳洲向來是索國最大的援助國，羅伊國際政策研究院的資料顯示，這段期間有63.18％的援助款來自澳洲，紐西蘭占9％、日本占6.76%，再其次則是台灣。

資料顯示，索國其餘的援助款來自亞洲開發銀行（Asian Development Bank）、世界銀行（World Bank）、歐盟、聯合國以及全球環保基金會（Global Environment Facility）等國際組織。

根據索國總理府在社群網站的民調，索國民眾有8成支持台索邦交。索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的決定引起民眾不滿。索國人口最多的馬萊塔省（Malaita）17日有民眾上街抗議，表達對台灣的支持。

索羅門星報（Solomon Star）今天報導，力挺台灣的馬萊塔省省長蘇達尼（Daniel Suidani）也參與抗議。他說，台灣提供給索國的是發展援助款，索國無需償還。

根據羅伊國際政策研究院的資料，索國在2011年至2017年間獲得的援助款，平均每年約2億美元至3億美元。而外媒報導，中國提出爭取索國邦交的資金是5億美元。外交部長吳釗燮日前表示，這個數額和外交部掌握的情資一致。

蘇達尼指出，中國將提供給索國的，是雙邊的發展貸款，如同中國給索國鄰邦斐濟、萬那杜、巴布亞紐幾內亞等國的資金，索國有義務依照國際法償還。

近年來斐濟、萬那杜、巴布亞紐幾內亞等太平洋島國都因無力償還中國的貸款，而背負高額負債，陷入「債務陷阱」，對中國高度依賴，也被迫必須接受中國的要求。

蘇達尼說，如果索國像這些鄰邦一樣無法償還中國債務，「中國可能會接管我們國家，直到我們能還清為止」。

蘇達尼指出，索國有足夠的援助款，但索國獨立41年來，政府的領導人都無法善用援助款，促進國家的發展，如果發展貸款被貪污，索國一定會陷入嚴重的負債。（編輯：陳永昌）1080918