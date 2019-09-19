韓國瑜推長照保險 勞資政府三方共同負擔

（中央社記者余祥台北19日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天在臉書直播談長照政策指出，政府目前以補助方式支撐長照制度，但10年後老年人口加倍，應要調整為長照保險，由當事人、業主、政府三方以一個月一個便當錢共同負擔，建立可長可久的制度。

韓國瑜中午與國政顧問團總召張善政、醫療與長照小組召集人前台大醫院副院長王明鉅、陽明大學衛生福利研究所教授李玉春在臉書直播談長照政策。

韓國瑜表示，總統蔡英文推行的長照2.0制度有幾大缺失，財源靠菸捐，財源不穩定難以永續；資源投入不足；照護涵蓋不足，約只有41%左右。

韓國瑜說，政府現行以補助的方式進行，但10年後財源支撐不了，應調整為長照保險制度，由當事人、業主、政府三方共同負擔。

韓國瑜也提到，過去大家認為長照是老年人的議題，但其實一年有8萬多50歲以下的失能人口，一樣需要使用長照的資源，因此，建立長照保險制度，不只是照顧老年人，年輕人口也一樣可能受益。

李玉春說明長照保險的概念是「自己的錢自己用」，未來可與健保結合，在繳交健保費時，一個月平均多繳一個便當錢，且除了當事人外，雇主、政府也都會幫忙出錢，等於有3個便當錢，慢慢積沙成塔。

至於有人擔憂長照保險會拖垮國家財政，李玉春說，這與健保有些不同，長照保險的財源是保費，有多少錢就做多少事，而這筆錢要給誰使用、給多少都可以有很好的控制。

談及長照保險制度的優點，李玉春說，首先，可以讓照護的涵蓋率提高，初期到7成，慢慢達成8、9成目標；再者，可以搭健保的便車，與健保結合，達成醫養合一；由於目前長照制度是由各地方政府辦理，容易發生疊床架屋的情況，若變成長照保險制度，就是一條鞭，將會更有效率。（編輯：林興盟）1080919