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侯友宜率團訪泰促進交流 台泰簽署合作備忘錄

最新更新：2019/09/20 20:51
新北市長侯友宜（後右3）20日率團參訪位於泰國春武里府的安美德工業園，並見證新北市工業會理事長白文亮與安美德集團總裁邱威功簽署產業合作備忘錄。（新北市政府提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 108年9月20日
新北市長侯友宜（後右3）20日率團參訪位於泰國春武里府的安美德工業園，並見證新北市工業會理事長白文亮與安美德集團總裁邱威功簽署產業合作備忘錄。（新北市政府提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 108年9月20日

（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）新北市長侯友宜今天率團參訪位於泰國春武里府的安美德工業園，並見證新北市工業會理事長白文亮與安美德集團總裁邱威功簽署產業合作備忘錄，透過策略結盟，促進台泰交流。

侯友宜18日到24日考察東協3國，完成新加坡行程後，今天率領新北產業代表團前往泰國安美德（Amata）工業園，並會晤春武里府首長帕卡通（Phakkhrathon Thianchai）以及東部經濟走廊（EEC）副秘書長他薩妮（Tasanee Kiatpatraporn）等官員。

侯友宜一行人在中午抵達泰國，立即前往安美德城堡，進行交流餐會與產業座談，侯友宜表示，拚招商是新北市的施政重點，東南亞國家擁有廣大的人口與土地，並具備完善的工業區建設，對廠商策略布局深具吸引力，因此有不少新北市廠商有投資的興趣。

他指出，邱威功（Vikrom Kromadit）是踏實的逐夢者，也是泰國經濟的領航者，事業版圖已拓展至越南及緬甸等地，期盼透過建立合作關係，汲取安美德集團的成功經驗，給予新北市的企業更多協助與發展機會。

侯友宜表示，新北市府團隊在推動大柑園地區土地活化以及新興產業園區建設等方面，能參照安美德工業園的經驗，提出完善的全盤規劃，並以滿足「生產、生活、生態」的三生永續經營原則，讓在地民眾享有優質的工作環境。

邱威功表示，安美德集團在春武里打造工業園已是30年前的事，但現在泰國的勞力成本已高於周邊國家，所以集團要轉往開發其他地方，春武里的部分開始轉向發展智慧工業園；新北市擁有400萬人口，具備良好交通區位及成熟的產業聚落，已是國際級的大城市，期盼未來能與新北市建立更緊密的合作關係。

在侯友宜與泰國官員的見證下，隨團參訪的白文亮與邱威功簽署產業合作備忘錄，雙方未來將不定期互訪交流，新北市工業會協助安美德集團赴台的行政程序及資訊收集，安美德集團則為新北廠商指定優先專區，提供投資服務。

侯友宜期許這項策略結盟，互利共贏，也為「企業總部、研發中心根留新北，產線、貿易布局全球」的產業發展方向開出新契機。（編輯：周永捷）1080920

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