中國蠻橫打壓台灣 陳副總統：用善實力對付銳實力

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）中國一週內奪取台灣2個太平洋友邦。副總統陳建仁今天表示，在中國蠻橫打壓下，台灣外交空間看起來是有點縮小，但「對付銳實力，最重要的就是善的實力」，台灣藉由善實力和世界做朋友。

在中國重金利誘下，索羅門群島、吉里巴斯接連決定轉投北京懷抱。台灣16日與索羅門群島斷交，20日又宣布和另一太平洋友邦吉里巴斯終止外交關係。

陳副總統今天下午出席「僑務委員會108年台灣青年海外搭僑計畫成果發表會」致詞時表示，在中國蠻橫打壓下，台灣外交空間看起來是有點縮小，但他強調，「對付銳實力，最重要的就是善的實力，善實力最重要」。搭僑計畫透過青年的國民外交，讓世界看到台灣青年願意跟全世界做朋友。

副總統指出，長期以來，僑胞都在海外協助政府推展公眾外交，幫助台灣提升國際能見度；然而，當今在中國大陸蠻橫打壓台灣的國際空間下，無論是「世界衛生大會」、「國際民航組織」、「聯合國氣候變化綱要公約」等，台灣都被剝奪平等參與的權利。他最近接待很多的國際訪賓，都認為台灣應該參加這些國際組織，台灣可做出貢獻。

他並舉例，台美在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）平台下，舉辦多場活動，主題包括公共衛生、婦女賦權等，讓世界看到台灣有很多善實力、軟實力，這些也都表現於在座的青年身上。

副總統指出，總統蔡英文就任3年以來，擘劃國家發展、落實社會改革，顧民生也要護民主，尤其是堅持國家主權尊嚴，維持和平、穩定的兩岸關係，可惜兩岸關係因為「單方面的蠻橫無法繼續維持現狀」。

他表示，蔡總統曾說，「台灣是一座燈塔，而民主、自由、人權在國人和僑胞心目中，就是那盞屹立不滅的明燈」。他藉此鼓勵青年，無論未來身在何處，都不要忘記台灣所堅持的核心價值，透過不同專業與能力，讓世界看見台灣。

僑務委員會委員長吳新興表示，對岸打壓台灣，最近挖了2個邦交國，但是參與搭僑計畫的青年這次參訪的國家，雖然與台灣沒有邦交，但仍可看到台灣的力量；許多僑胞散居世界各地，是國家在海外力量的延伸。

僑委會表示，自民國106年起辦理「台灣青年海外搭僑計畫」，拓展青年國際視野、增進對政府涉外事務及僑務工作的認識，並搭建與海外僑胞的橋梁。108年搭僑計畫共有233名學員於暑假期間，分別前往日本、韓國、菲律賓、泰國、馬來西亞、印尼、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、瓜地馬拉、巴西、巴拉圭、阿根廷、英國、法國、德國、南非等國參訪。（編輯：楊玫寧）1080921